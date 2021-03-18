Путин лаконично ответил Байдену

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Президент России отметил, что США придется считаться с нашей страной

Глава РФ Владимир Путин ответил президенту США Джо Байдену. Лидер россиян пожелал американскому коллеге здоровья.

"Я бы сказал ему "Будьте здоровы". Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и шуток",

– сказал Путин на вопрос, что бы он ответил Байдену на слова про него.

Президент РФ отметил, что в истории любой страны есть тяжелые и кровавые события. Однако когда человек оценивает другого или чужое государство, он всегда видит себя.

"Мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся на самом деле. <...> Мы в детстве во дворе, когда спорили, говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". Это неслучайно. Это не просто детская поговорка", – добавил Путин.

Глава РФ подчеркнул, что в этой детской шутке довольно глубокий смысл. Человек всегда видит в другом человеке собственные качества, думая, что он такой же, поэтому оценивают люди других, исходя из этого принципа, сказал лидер россиян.

Путин также указал на то, что США готовы сотрудничать с Россией только в тех областях, в которых заинтересованы сами и только на своих условиях. Однако Москва умеет отстаивать свои интересы и будет над этим работать, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

На слова Байдена отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал высказывание главы Белого дома как "очень плохое". В Москве сочли, что демократ не хочет налаживать отношения с нашей страной.

Разведка США ранее обвинила Россию во вмешательстве в выборы президента. Якобы Москва хотела помочь Дональду Трампу пойти на второй срок.