Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и д...
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы те...
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
Главная / В мире

Путин лаконично о ситуации в Афганистане: Конфликт всех против всех

24 августа 2021, 19:00  •  78 • В мире
Путин заявил, что Россия не собирается втягивать собственные вооружённые силы в конфликт в Афганистане.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва внимательно следит за тем, как разворачивается ситуация в Афганистане. При этом Россия не будет ввязываться в вооружённый конфликт всех против всех.
"Там, по-моему, это и происходит. В конфликт, который длится уже несколько десятилетий", - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что русские уже извлекли "афганские" уроки - на примере Советского Союза.
При этом, добавил Владимир Путин, мы внимательно следим за безопасностью наших границ.
Некоторые страны попытаются начать эскалацию конфликта в Афганистане на территории сопредельных стран, а это уже прямая угроза безопасности России, указал он и подчеркнул, что у нас есть эффективные возможности обеспечить безопасность и надёжно защитить Россию от угрозы международного терроризма.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





78
Источник
Похожие новости
24 августа 2021, 15:20
Правда о событиях 1968 года в Чехословакии скрывается
24 августа 2021, 11:40
Кто вы, доктор Шваб?
24 августа 2021, 00:40
Отряд русских кораблей после казуса с Испанией приняли в Алжире
24 августа 2021, 02:30
Спецслужбы уже сегодня представят доклад о происхождении коронавируса
24 августа 2021, 02:30
Американский генерал указал на угрозу для самолётов в Кабуле
23 августа 2021, 21:50
Отсутствие консенсуса: почему в ЕС нет единого мнения о необходимости принимать беженцев из Афганистана
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 августа 2021, 02:30
Публично не признавшего Крым Дуду поправили поляки: "Не понимает"
24 августа 2021, 11:40
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской платф...
24 августа 2021, 00:40
Журналист Le Figaro лишила Украину последних надежд: "Крым исчез"
24 августа 2021, 00:40
"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала ...
24 августа 2021, 04:20
"Покупайте больше газа": в Германии рассказали, как Россия победила в битве...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 августа 2021, 02:15
Житель Львова предложил "освободить" Крым: Людей депортировать, мост завалить
21 августа 2021, 00:15
Поляк в прямом эфире устроил перепалку с Делягиным: "Сказал фантастическую вещь"
19 августа 2021, 02:15
Патрушев предостерёг Украину: "Страна идёт к распаду"
21 августа 2021, 09:25
"Русские великаны-обжоры обгоняют!": Американские генералы кричат и плачут
20 августа 2021, 03:00
Выборов не будет, будет развал Украины: Экс-депутат Рады открыл в Зеленском политический "талант"
24 августа 2021, 11:40
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской платформы"
17 августа 2021, 22:45
Немецкий эксперт раскрыл тайную цель поездки Меркель в Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.