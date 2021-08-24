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Путин лаконично о ситуации в Афганистане: Конфликт всех против всех
24 августа 2021, 19:00 • 78 • В мире
Путин заявил, что Россия не собирается втягивать собственные вооружённые силы в конфликт в Афганистане.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва внимательно следит за тем, как разворачивается ситуация в Афганистане. При этом Россия не будет ввязываться в вооружённый конфликт всех против всех.
"Там, по-моему, это и происходит. В конфликт, который длится уже несколько десятилетий", - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что русские уже извлекли "афганские" уроки - на примере Советского Союза.
При этом, добавил Владимир Путин, мы внимательно следим за безопасностью наших границ.
Некоторые страны попытаются начать эскалацию конфликта в Афганистане на территории сопредельных стран, а это уже прямая угроза безопасности России, указал он и подчеркнул, что у нас есть эффективные возможности обеспечить безопасность и надёжно защитить Россию от угрозы международного терроризма.
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