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Путин: Крым всегда был российским

21 июня 2020, 17:00  •  211 • Политика
Фото: Владимир Путин. Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Свою судьбу жители полуострова избрали сами в 2014 году
Крым всегда был российским и РФ его не приобретала. Крымчане путем референдума решили вернуться в состав России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в интервью для телеканала "Россия 1", полная версия которого выйдет сегодня в 22 часа. Лидер нации не исключил возможности снова бороться за высокий пост в стране, если позволит Конституция.
Про Крым
"Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией", – цитирует газета "Известия" главу государства.
По словам президента, разногласия из-за Крыма у Москвы возникли не с населением соборной, а с нынешними киевскими властями.
"Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века", – подчеркнул Путин.
Он полагает, что визит руководства соседней страны в Москву "неизбежно" состоится, это лишь вопрос времени.
Об участии в выборах 2024 года
Путин сообщил, что если поправки в основной закон страны будут одобрены россиянами, возможно, он будет баллотироваться на президентский пост через четыре года.
"Не исключаю возможности этого. Если это возникнет в Конституции – возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет" – сказал российский лидер.
По его мнению, 20 лет назад Россия стояла "у очень опасной черты возможного коллапса или развала" из-за тяжелого состояния экономики, безработицы, высокой инфляцией. Тогда 40% граждан РФ находились за чертой бедности, напомнил президент.
"Наши резервы составляли 9,5-12 млрд, а долг – 124-145 миллиардов", – приводит РИА "Новости" слова главы государства.
Об аскетизме и чиновниках
На вопрос автора интервью Павла Зарубина, является ли Путин аскетом, тот ответил, что если это выставляется напоказ, тогда такое поведение не является примером для подражания.
"Представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут. И должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно", – заявил Путин.
Он подчеркнул, что чиновникам, призванным служить гражданам, неприлично напоказ выпячивать свое благосостояние. Соответствующий видеоотрывок выложен в "телеграм-канале" "Пул №3".

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