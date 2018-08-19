Путин констатировал отсутствие прогресса в урегулировании кризиса на Украине

Россия готова продолжать работу над урегулированием кризиса на Украине. Об этом президент России Владимир Путин заявил представителям СМИ перед началом переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Мы, конечно, будем говорить и об Украине», - заявил Путин, говоря о темах предстоящих переговоров. По его словам, в контексте урегулирования кризиса на Украине, который пока что никак не продвигается, Россия подчеркивает безальтернативность реализации Минских соглашений.

Также президент призвал отметить заинтересованность России в работе в рамках нормандского формата и контактной группы в Минске. Кроме того, российский лидер заявил о готовности и далее оказывать помощь специальной мониторинговой миссии ООН.

«Надеюсь, что нам удастся все-таки продвинуться по этому направлению», - подытожил российский президент.