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Путин констатировал отсутствие прогресса в урегулировании кризиса на Украине
19 августа 2018, 03:24 • 27 • Политика
Президент России подчеркнул безальтернативность реализации Минских соглашений.
Россия готова продолжать работу над урегулированием кризиса на Украине. Об этом президент России Владимир Путин заявил представителям СМИ перед началом переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
«Мы, конечно, будем говорить и об Украине», - заявил Путин, говоря о темах предстоящих переговоров. По его словам, в контексте урегулирования кризиса на Украине, который пока что никак не продвигается, Россия подчеркивает безальтернативность реализации Минских соглашений.
Также президент призвал отметить заинтересованность России в работе в рамках нормандского формата и контактной группы в Минске. Кроме того, российский лидер заявил о готовности и далее оказывать помощь специальной мониторинговой миссии ООН.
«Надеюсь, что нам удастся все-таки продвинуться по этому направлению», - подытожил российский президент.
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