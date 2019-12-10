Путин хромает? Пользователи Сети посмотрели видео после встречи с Зеленским

Интернет-пользователей обеспокоила хромота Президента РФ Владимира Путина. В Сети посмотрели видео после переговоров Путина и Зеленского в Париже. На записи глава государства заявил, что доволен встречей с украинским коллегой.

"Хорошо, по-деловому", - сказал он, отвечая на вопрос, как проходили переговоры. Видео разместил в своём Twitter журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.

В Сети тем временем указали на то, что Путин немного хромает.

"Мне одному кажется, что Путин хромает?" - отмечает комментатор на YouТube.

"Почему хромает?" - также написал в Twitter комментатор под ником kykovner.

"Что с походкой?" - недоумевает IgorWendland.

"Хромает?" - также указал Мойша Шекель.

"Путин доволен! Обнадёживает!" - встряла в потоке версий и вернула обсуждение в политическое русло homevusa.

По информации из Елисейского дворца, передаёт телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", главы двух стран на первой личной встрече беседовали 5 - 10 минут в формате "один на один".

Позднее, по всей видимости, к разговору присоединились другие участники делегаций.

Разговор продолжался порядка полутора часов. После окончания встречи Путина и Зеленского начался ужин лидеров "нормандской четвёрки".