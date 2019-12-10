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Путин хромает? Пользователи Сети посмотрели видео после встречи с Зеленским

10 декабря 2019, 12:09  •  92 • Политика
В Сети оценили позитивный настрой Президента РФ Владимира Путина после двусторонних переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. При этом комментаторы поинтересовались, что с походкой российского лидера. Выходя из зала заседаний, политик будто едва прихрамывал.
Интернет-пользователей обеспокоила хромота Президента РФ Владимира Путина. В Сети посмотрели видео после переговоров Путина и Зеленского в Париже. На записи глава государства заявил, что доволен встречей с украинским коллегой.
"Хорошо, по-деловому", - сказал он, отвечая на вопрос, как проходили переговоры. Видео разместил в своём Twitter журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.
В Сети тем временем указали на то, что Путин немного хромает.
"Мне одному кажется, что Путин хромает?" - отмечает комментатор на YouТube.
"Почему хромает?" - также написал в Twitter комментатор под ником kykovner.
"Что с походкой?" - недоумевает IgorWendland.
"Хромает?" - также указал Мойша Шекель.
"Путин доволен! Обнадёживает!" - встряла в потоке версий и вернула обсуждение в политическое русло homevusa.
По информации из Елисейского дворца, передаёт телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", главы двух стран на первой личной встрече беседовали 5 - 10 минут в формате "один на один".
Позднее, по всей видимости, к разговору присоединились другие участники делегаций.
Разговор продолжался порядка полутора часов. После окончания встречи Путина и Зеленского начался ужин лидеров "нормандской четвёрки".

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