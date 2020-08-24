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"Путин хочет поглотить Беларусь": Порошенко заявил о "российской угрозе"

24 августа 2020, 18:45  •  77 • Политика
Петр Порошенко. Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Экс-президент сравнил действия России с политикой Гитлера
Бывший лидер Незалежной Петр Порошенко заявил в ходе своего выступления в Киеве по случаю Дня Независимости Украины, который отмечается 24 августа, что Киеву с Брюсселем нужна "независимая Беларусь".
По словам политика, независимости Республики угрожает именно Москва, так как стратегической целью Кремля является "аншлюс".
"Путин хочет поглотить Беларусь так, как Гитлер когда-то поглотил Австрию", – заявил лидер партии "Европейская солидарность".
Порошенко добавил, что "огромное количество граждан Украины выступают за поддержку победы демократии на территории соседней страны, "свободные и честные выборы" и отсутствие жертв.
Также экс-лидер Незалежной призвал действующего президента страны Владимира Зеленского провести "большой военный парад" на следующий год, в честь 30-летия Дня Независимости, отмечает "Интерфакс-Украина".
Он добавил, что Киев не желает проводить парад из-за боязни ВСУ, не понимая значения и масштабов такого мероприятия.
"Утро.ру" писало, что бывший кандидат на должность президента Белоруссии Светлана Тихановская встретилась в Литве с заместителем госсекретаря США Майка Помпео Стивеном Биганом, заявив о том, что готова приступить к урегулированию конфликта в стране.
Ранее экс-депутат Рады от партии "Батькивщина" Игорь Луценко обратился к своим подписчикам в "Фейсбуке" с вопросом о том, как они относятся к возможному объединению Украины с Белоруссией.

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