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Путин категорично ответил на требование Меркель по Донбассу

09 апреля 2021, 14:45  •  242 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Политикам не удалось прийти к конструктивному знаменателю
Во время прошедшего накануне телефонного разговора канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала от Владимира Путина, чтобы Россия сократила свое военное присутствие у украинских границ, чтобы достичь деэскалации ситуации. Президент, по заявлению Кремля, был категоричен в своей позиции.
Путин ответил Меркель, что Россия вольна передвигать войска по стране на свое усмотрение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА "Новости".
В Кремле отметили, что Украина превращается в нестабильный и взрывоопасный регион. В такой ситуации любая страна, оказавшаяся по соседству, стала бы принимать какие-либо действия для защиты собственной безопасности.
Песков заявил, что эскалация в Донбассе беспрецедентна, а возобновление гражданской войны на Украине будет представлять угрозу для России. Он указал, что при возобновлении войны в ДНР и угрозе повторения Сребреницы Москве придется принимать меры противодействия.
Во время телефонного разговора с Ангелой Меркель Владимир Путин подчеркнул, что Киев намеренно обостряет обстановку в Донецкой республике и призвал стороны соблюдать достигнутые ранее договоренности.

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