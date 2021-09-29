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Путин кашляет специально: Кремлю пришлось комментировать "полную чушь"

29 сентября 2021, 17:35  •  100 • Политика
В Кремле прокомментировали воспоминания о встрече Путина и Трампа в Японии экс-пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
В Кремле прокомментировали воспоминания бывшего пресс-секретаря Дональда Трампа Стефани Гришэм, которая утверждает, что Путин "намеренно кашлял" во время встречи с президентом США на саммите в Японии.
Гришэм в своей книге "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: что я видела в Белом доме Трампа" утверждает, что на саммит в Японии Путин специально пришёл с красивой переводчицей, чтобы отвлечь Трампа, а также кашлял, чтобы использовать "боязнь микробов" Трампа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "РИА Новости", назвал такие утверждения "полной чушью".
Указанная встреча Путина и Трампа прошла в Японии в 2019 году.
Книгу Гришэм, которая должна выйти в октябре 2021 года, раскритиковали в окружении Трампа и назвали "очередной жалкой попыткой нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа"
Ранее в МИД России прокомментировали слова о "красивой переводчице" Путина.

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