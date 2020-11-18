Путин карантин не ввёл, но министров довёл

Автор:

Александр Гришин

Совещания Владимира Путина с членами правительства РФ в эту среду, анонс о котором разошёлся достаточно широко, если не все, то многие ждали с каким-то особым придыханием. Вот-вот, вот сейчас Путин объявит о локдауне, повсеместном карантине на территории всей страны, ведь уже который день ежедневное количество заболевших ковидом вышло за пределы 22 тысяч человек. Не радует и количество летальных исходов.

Наша Таня громко плачет?

Однако пронесло. Не только с ковидом, но и, похоже, некоторых членов правительства, выступления которых заслушивал президент. Из примечательного – хотя совещание было посвящено ситуации по борьбе с коронавирусом в регионах России, глава рабочей группы Госсовета РФ по этому направлению, зампред Координационного совета (председатель – сам премьер) по этой проблеме мэр Москвы Сергей Собянин так и просидел всё совещание, сложив ручки в ладошки на столе, так и не получив слова. Впрочем, некоторые из выступавших наверняка в этой ситуации ему даже позавидовали.

К сожалению, ситуация у нас складывается непросто. Поэтому мы поговорим об этом сегодня поподробнее, – открыл совещание Путин и предложил. – Попросил бы Татьяну Алексеевну Голикову начать. Хотел бы услышать её оценки текущей ситуации с коронавирусной инфекцией.

Вице-премьер правительства РФ по социальной тематике постаралась быть максимально убедительной. Но из нарисованной ей ситуации картина складывалась нерадостная.

Суточный показатель заболеваемости с начала октября вырос в 2,5 раза.

Занятость коечного фонда непрерывно растёт. В 10 регионах этот вопрос стоит особенно остро, потому что занято уже свыше 90% коечного фонда.

Россияне недовольны долгими сроками ожидания медицинской помощи и результатов тестирования на ковид. При этом Голикова объявила, что сейчас результаты ПЦР-теста должны быть установлены не позднее, чем через 48 часов после доставки биообразца в лабораторию.

На этом моменте Путин как-то болезненно поморщился. Балансируя в пальцах до того остро отточенным карандашом (или ручкой), отмечая что-то в своих записях, он отложил ручку (карандаш) и "поправил" Татьяну Алексеевну: "Делать тест на коронавирус 48 часов – это долго". Голикова в первый раз нервно потеребила кулон, висевший поверх кофты на длинной цепочке. Потом она теребила его постоянно, частенько – весьма нервно.

После госрегистрации вакцины "Спутник V" в гражданский оборот выпущено 58 тысяч доз,

– отчиталась Татьяна Алексеевна. Путин оторвался от бумаг и посмотрел на неё снова, не сказать, чтобы с удовлетворением. Действительно, 58 тысяч доз – это просто капля в море. Правда, Голикова пообещала, что в ноябре в оборот поступит 653 тысячи доз, а в декабре – уже 2,2 миллиона доз. С учётом того, что совещание проходило 18 ноября, обещание ноябрьских поставок выглядело не очень реалистично.

Не удалось Татьяне Алексеевне свалить на регионы и провал задачи по осваиванию выделенных для борьбы с ковидом федеральным центром средств. Вместо того чтобы пенять регионам, надо было бы им своевременно помочь, отметил президент, слегка повысив голос, в ответ на этот пассаж. Кулончик в длинных и нервных пальцах Голиковой в этот момент так и запорхал, то прячась, то вновь внезапно выскакивая.

Каждый пятый звонок в скорую – вхолостую

Как ни удивительно, но следующим слово получил не какой-нибудь федеральный министр, а руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Озвученные им цифры были ещё менее радостными. По его словам, в ходе исследований, проведённых активистами фронта, в 85% аптек отсутствуют лекарства от COVID-19, а в 30% аптек отсутствуют противовирусные препараты. Ещё более мрачно прозвучало сообщение, что чуть ли не каждый пятый звонок (18%) в скорую помощь заканчивается "недозвоном". Что касается кол-центров поликлиник, там эти цифры ещё выше, и "недозвон" доходит до 30%.

Итоги опроса Народного фронта показали, что в 45% аптек отсутствуют все рекомендованные антикоагулянты. По антибиотикам – здесь ситуация лучше, только в 9% аптек нет вообще антибиотиков, рекомендованных Минздравом. Но при этом самый востребованный антибиотик "Левофлоксацин" со всеми производными отсутствует в 73% аптек,

– отчитался Кузнецов, и хотя после этого продолжил говорить о массовом героизме врачей и волонтёров, было видно, что озвученные им цифры засели у Путина в мозгу.

Всё, что озвучивал Кузнецов, Путин тщательно заносил в свой блокнот. Пожалуй, лишь один раз он удивился, услышав, что в некоторых регионах в качестве помощи врачам, работающим на ковид-фронте, выдают сертификаты в салоны красоты. Но ничего не сказал. В конце концов, ничто человеческое им не чуждо, а красота рано или поздно должна будет спасти этот мир. Зато известие о бесплатных талонах на бензин для машин волонтёров, которые стали выдавать некоторые нефтяные компании, ему явно понравилось.

Новый год для скорых ждать не надо

После Кузнецова свой доклад зачитал глава Минздрава Михаил Мурашко. Тут нормальному человеку слушать было вообще нечего – цифры, цифры, термины, термины. Смешались в кучу койки, люди. Койки такие, сякие, пятые, десятые, для долечивания. После фразы главы Минздрава о "системе управления пациентами" президент не выдержал.

Людей в больницах надо лечить, а не управлять ими, – достаточно жёстко оборвал Мурашко Путин и порекомендовал избавляться от подобной профессиональной терминологии там, где она не нужна. – Надо управлять коечным фондом, надо управлять системой лекарственного обеспечения, надо управлять системами связи, надо обеспечить своевременное тестирование, как я сказал уже, и так далее.

И добавил, что за этой "профессиональной терминологией" можно потерять главную задачу – лечение граждан.

Мурашко подтвердил выводы ОНФ, что в регионах не хватает машин скорой помощи. Потребность он оценил в 2,7 тысячи машин. И тут Татьяна Алексеевна Голикова уже по собственной инициативе решила доложить, что осталось немного подождать до "решения проблемы".

У нас с 1 января 2021 года автомобили скорой помощи будут в большом объёме приобретаться за счёт средств, которые предусмотрены за счёт программы модернизации первичного звена здравоохранения,

– доложила она, попросив слова вне очереди.

Путин посмотрел на неё даже несколько удивлённо.

Зачем нам ждать января? Это же технический вопрос, – удивился Путин. – Я понимаю, у нас есть закон о бюджете и так далее, но это же технический вопрос, можно продумать и сделать раньше.

– Этот вопрос можно будет проработать, – тут же согласилась Голикова, вновь нервно затеребив кулончик.

– Так и нужно сделать, – поставил точку в этом вопросе президент.

Народ не тот?

Глава Минпромторга Денис Мантуров пожаловался, что в дефиците лекарств в регионах виновато, мол, само население. Устроило, понимаешь, ажиотажный спрос в середине октября, вот и нету лекарств в аптеках.

– Что касается ажиотажного спроса. Вчера ещё никому ничего не нужно было. Сегодня уже ничего нет. Ну мы все с вами знаем, что это возможно. И здесь нечего на людей какую-то вину перекладывать. Ну я же понимаю, что это непросто, но надо быть всегда к этому готовыми, – поправил министра президент.

По большинству препаратов в ноябре – декабре мы нарастим объёмы более чем в три раза. В первую очередь это касается дефицитных лекарств,

– тут же пообещал Мантуров и даже, казалось, его сиплый голос вдруг приобрёл несвойственную ему звонкость.

– Очень рассчитываю на то, что вы сказали о возможности увеличения производства, – резюмировал президент.

Ответят все

И, закрывая совещание, Путин дал всем чёткие поручения. Правительству поручено проанализировать ситуацию в каждом регионе и направить дополнительные ресурсы туда, где это необходимо.

– Ещё раз подчеркну: в каждом регионе, независимо от количества больных, доступ к бесплатным лекарствам должен быть финансово обеспечен, поставил задачу глава государства и добавил. – В ряде случаев нужные лекарства просто отсутствуют на складах. Я услышал то, что было Мантуровым сказано, но всё-таки задача правительства, Минпромторга – предпринять меры, которые позволят предприятиям оперативно нарастить выпуск по всем проблемным позициям. Ещё раз повторю: услышал, что министром было сказано. Надеюсь, что всё это будет реализовано. И самое главное, нужно не только произвести и закупить нужные лекарства. Важно, чтобы они дошли, именно дошли до тех, кто в них нуждается, чтобы больные получили их максимально быстро и сразу после соответствующего диагноза. И, конечно же, бесплатно, ещё раз это подчёркиваю.

Среди других проблем президент призвал навести порядок в логистике работы с больными.

Это касается организации в регионах работы кол-центров, только что говорили об этом, давайте об этом не забудем, логистики, служб скорой и неотложной помощи. Нужно рационально распределять нагрузку на лаборатории, на установки компьютерной томографии и так далее, добиться, в конце концов, удобного, комфортного для людей приёма в медицинских учреждениях. Прошу коллег на ближайшие месяцы определить направление поддержки регионов в этих вопросах как приоритетное,

– заявил Путин.

Несколько раз он обратился в завершающем слове к главе Минфина Антону Силуанову, попросив взять ситуацию с финансовой помощью регионам под его личный контроль и не отговариваться обычной текучкой.

– Я знаю методики, сейчас не будем об этом говорить. Допустим, они правильные и справедливые. Но и мы с вами знаем, – многозначительно посмотрел Путин на Силуанова. – Антон Германович, посмотрите по каждому региону, пожалуйста, очень вас прошу, займитесь этой работой. Знаю, что текучки достаточно в Минфине, но это очень важно именно сейчас.

– Регионы получили самые широкие полномочия в реализации мер по борьбе с эпидемией. И спрос с них тоже должен быть и будет высокий. Но и ответственность с федеральных структур, с правительства тоже никто не снимает, – отметил Путин. – Сейчас недопустимы любая медлительность и нерасторопность. Чёткость, оперативность и эффективность в поддержке людей, их защите – вот ключевой критерий работы всех уровней власти. Прошу исходить именно из этого, – резюмировал Путин и подчеркнул, что ситуация несравнима с весенней, потому что сейчас "мы знаем, что и как нужно делать".