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Путин, Кальюлайд и Трамп "встретились" в Прибалтике: В Эстонии странно отпраздновали независимость

24 февраля 2021, 23:25  •  13 • Политика
Президент РФ Владимир Путин, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и бывший президент США Дональд Трамп "встретились" в Прибалтике при странных обстоятельствах. В Эстонии довольно необычно отпраздновали День независимости страны.
Жительница эстонского города Тарту опубликовала фото, на котором изображена странная инсталляция. Кто-то установил на улице эстонский флаг и под ним разместил картонные фигуры трёх политиков - Путина, Кальюлайд и Трампа. На каждой из фигур красуется чёрная шляпа. На шляпе Трампа написано: Ex-president (бывший президент), на шляпе Кальюлайд - Eesti president (президент Эстонии), на шляпе Путина - Igavene president (вечный президент), пишет прибалтийский портал Delfi. Некоторые интернет-пользователи сразу же заметили, что "Igavene president" можно также перевести как "русский президент", поскольку словосочетание Iga vene переводится как "каждый русский". То есть "президент для каждого русского".
Скриншот:Telegram/РИА Новости
Напомним, что День независимости Эстонии отмечается 24 февраля. Именно в этот день в 1918 году была принята декларация о независимости республики. В этом году из-за эпидемии коронавируса граждан попросили отмечать праздник дома, в кругу семьи. Официальная часть мероприятия ограничилась церемонией поднятия государственного флага и выступлением первых лиц государства.

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