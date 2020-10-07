Путин извёл западных лидеров русской загадкой - Le Figaro

Как Западу вести диалог с "путинской Россией"? Этот вопрос задают, пожалуй, с момента первого срока президента Владимира Путина. Но... ответа не находят? Или не хотят? Казалось бы, всё просто - нужно уважать суверенитет страны и сотрудничать на условиях честного партнёрства. Но, несмотря на всю простоту, тема не теряет актуальности. Вот и Le Figaro пытается найти свой ответ.

В статье обозреватель Лор Мандевиль говорит, что наладить диалог пытались и Джордж Буш-младший, и Николя Саркози, и Ангела Меркель, а теперь и Эммануэль Макрон. Но, мол, ничего не получалось, потому что русские для Запада загадка, настоящая головоломка. Автор полагает, что секрет в том, что российские власти выбрали антизападный курс. В то же время Лор Мандевиль не обращает внимания на антироссийский курс Запада. В её понимании иностранные партнёры пытаются наладить диалог с русскими, а вот мы, точнее Путин, не идём на контакт, поскольку "это выгодно для поддержания собственной легитимности".

Заканчиваются размышления примером с основателем "ФБК" Алексеем Навальным. Автор удивлена тем, что Владимир Путин не стал объясняться с Эммануэлем Макроном. Открытым остаётся вопрос: а должен был? С чего президент России должен что-то рассказывать президенту Франции о... гражданине России? Ответа на этот вопрос Лор Мандевиль не даёт.