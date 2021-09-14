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Путин изолировался ради эксперимента. Правда из первых уст
14 сентября 2021, 16:25 • 30 • Политика
Владимир Путин объяснил свою самоизоляцию более подробно. Он отметил, что ограничил общение ради эксперимента. Рассказываем правду, что называется, из первый уст.
Президент России Владимир Путин в ходе первого своего совещания в режиме самоизоляции на этой неделе рассказал, почему вынужден был ограничить общение с чиновниками. Накануне Путин уже говорил, что число заболевших в его окружении растёт, потому, по всей видимости, придётся принять меры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков самоизоляцию опроверг, однако сегодня выяснилось, что Владимир Путин, всё же, переходит на удалённый режим работы.
В завершение Владимир Путин выразил надежду, что "Спутник V" покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19.
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