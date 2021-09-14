Путин изолировался ради эксперимента. Правда из первых уст

Владимир Путин объяснил свою самоизоляцию более подробно. Он отметил, что ограничил общение ради эксперимента. Рассказываем правду, что называется, из первый уст.

Президент России Владимир Путин в ходе первого своего совещания в режиме самоизоляции на этой неделе рассказал, почему вынужден был ограничить общение с чиновниками. Накануне Путин уже говорил, что число заболевших в его окружении растёт, потому, по всей видимости, придётся принять меры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков самоизоляцию опроверг, однако сегодня выяснилось, что Владимир Путин, всё же, переходит на удалённый режим работы.

Что касается ковида, здесь отвлекусь от темы. Вы уже знаете, что мне пришлось отложить поездку в Таджикистан. И связано это с тем, что в моём самом близком окружении несколько человек заболели. И один из сотрудников - это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован. У него титры упали, он ревакцинировался, но, судя по всему, поздновато. Через три дня после ревакцинации, по-моему, заболел. Я накануне общался с ним целый день очень близко - в течение всего дня. К чему я это говорю? Это реальный эксперимент. Посмотрим, как реально сработает на практике "Спутник V". Потому что титры у меня достаточно высокие. Посмотрим, как это будет выглядеть на практике и в жизни.

В завершение Владимир Путин выразил надежду, что "Спутник V" покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19.