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Путин изменит политику: в США придумали план давления на Россию

10 июля 2020, 11:00  •  100 • Политика
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Санкций, по мнению экс-сотрудника НАТО, недостаточно
В США считают, что Вашингтон проводит слишком мягкую политику в отношении Москвы. Поэтому американцам стоит сосредоточить свое внимание на четырех вещах, которые якобы помогут подмять под себя россиян. В этом уверен бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО Ян Бжезинский.
Чиновник выступал в комитете по иностранным делам на встрече, которая была посвящена предполагаемым связям между Россией и запрещенной в РФ террористической организацией "Талибан".
Так, по мнению экс-сотрудника Североатлантического альянса, странам, входящим в организацию, необходимо увеличивать свою военную мощь для участия в возможном конфликте. США нужно перебросить в страны Восточной Европы больше своих войск, причем на регулярной основе. Сын бывшего советника по нацбезопасности президента США Збигнева Бжезинского также считает, что Украина и Грузия должны как можно скорее вступить в НАТО, а США этому должны способствовать.
Также, отметил заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО, в Америке должны сурово реагировать на попытки России распространять недостоверную информацию. Когда Москва делала подобное, он при этом не уточнил. Напоследок Бжезинский добавил, что США должны усилить рестрикции против России, включая ограничения не только против конкретных людей, но и против секторов экономики. передает РБК.
Ян Бжезинский утверждает, что такого давления санкций президент России Владимир Путин не выдержит, так как он прагматичный человек. А вот если ничего не делать, полагает американский чиновник, российский лидер будет действовать все решительнее и смелее. Половинчатая политика, проводимая США в отношении России, лишь способствует тому, что Путин совершает все более рисковые шаги, отметил заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО.
В конце июля в американском СМИ вышла статья о том, что Россия якобы финансирует боевиков в Афганистане. После этого российским дипломатам стали поступать угрозы. В России же предположили, что этот материал может привести к третьей мировой войне.

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