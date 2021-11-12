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Путин изменил свой привычный стиль одежды ради саммита АТЭС: Фото с форума
12 ноября 2021, 18:00 • 152 • Политика
Путин по видеосвязи принимает участие в саммите АТЭС. Чтобы соблюсти традицию форума, глава государства надел на себя специальный шарф с элементами маорийского национального орнамента.
Президент России Владимир Путин принял участие в саммите лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в онлайн-формате. По традиции форума глава государства предстал перед остальными участниками в национальном костюме председательствующей страны.
В этом году председателям АТЭС является Новая Зеландия. В связи с этим всем участникам форума были высланы специальные шарфы с элементами маорийского национального орнамента. Отмечается, что эти предметы одежды были сделаны из шерсти новозеландских овец-мериносов, которая очень ценится в мире из-за её уникальных качеств.
Сообщается, что главными темами саммита АТЭС в этом году станут вопросы постпандемийного восстановления экономик стран региона, а также ключевые направления работы АТЭС на период до 2040 года.
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