|
Путин изменил состав Совета по правам человека
17 ноября 2020, 06:40 • 74 • Политика
Президент России Владимир Путин своим указом изменил состав Совета при президенте РФ по правам человека. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 16 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.
В состав Совета включаются заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова, президент акционерного общества «Крибрум» Игорь Ашманов, сопредседатель координационного совета Национальной родительской ассоциации соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей Галина Осокина, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова.
«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа.
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека является консультативным органом при главе российского государства. Он образован для оказания содействия президенту страны в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования главы государства о положении дел в этой области, содействия развитию институтов гражданского общества, подготовки предложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
Ранее, 13 ноября, Путин подписал указ о создании организации «Ассамблея народов России». Ранее в этот же день президент на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» предложил запустить комплексный механизм реализации общественно значимых проектов граждан.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
74
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 ноября 2020, 02:35
|
15 ноября 2020, 02:25
|
13 ноября 2020, 03:40
|
15 ноября 2020, 16:10
|
14 ноября 2020, 13:35
|
11 ноября 2020, 02:10
|
15 ноября 2020, 05:10