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Путин изменил состав Совета по правам человека

17 ноября 2020, 06:40  •  74 • Политика
Президент России Владимир Путин своим указом изменил состав Совета при президенте РФ по правам человека. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 16 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.
В состав Совета включаются заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова, президент акционерного общества «Крибрум» Игорь Ашманов, сопредседатель координационного совета Национальной родительской ассоциации соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей Галина Осокина, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова.
«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа.
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека является консультативным органом при главе российского государства. Он образован для оказания содействия президенту страны в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования главы государства о положении дел в этой области, содействия развитию институтов гражданского общества, подготовки предложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
Ранее, 13 ноября, Путин подписал указ о создании организации «Ассамблея народов России». Ранее в этот же день президент на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» предложил запустить комплексный механизм реализации общественно значимых проектов граждан.

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