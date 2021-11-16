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Путин изменил состав президиума Госсовета

16 ноября 2021, 13:35  •  28 • Политика
Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав членов президиума Государственного совета России. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в понедельник, 15 ноября, на официальном портале правовых актов.
Согласно документу, президент включил в состав президиума Госсовета своего полпреда в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, губернатора Камчатки Владимира Солодова, главу Башкирии Радия Хабирова, главу Республики Алтай Олега Хорохордина, губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, главу Северной Осетии Сергея Меняйло, губернатора Калужской области Владислава Шапшу, губернатора Курганской области Вадима Шумкова, главу Узловского района Тульской области Марину Карташову.
Кроме того, согласно распоряжению, десять человек покинули состав структуры, в том числе губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, глава Севастополя Михаил Развожаев и другие.
8 декабря 2020 года Путин подписал закон о статусе, структуре и полномочиях Госсовета РФ. В число основных функций органа вошли рассмотрение вопросов о взаимодействии публичной власти, обсуждение направлений внутренней и внешней политики, а также определение вектора социально-экономического развития России.
Помимо прочего, в функции Госсовета входят анализ и разработка улучшений государственного и муниципального управления, согласование критериев эффективности как органов исполнительной власти, так и местного самоуправления.
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