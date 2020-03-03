Путин избавился от лазейки, уточнив пенсионную поправку в Конституции

В распоряжении журналистов оказались уточнённые поправки президента России Владимира Путина в Конституцию. Так, пенсионная поправка стала более чёткой. Если раньше об индексации говорили вне временных рамок, то теперь отмечено, что пересмотр выплат должен производиться не реже одного раза в год. Ранее Путин уже объяснял необходимость конституционного закрепления этой поправки.

"К сожалению, было неоднократно, когда в законе - в общем законе - какая-то социальная норма прописана, а потом принимается закон о бюджете и вносится в него статья, которая приостанавливает другие законы, - говорил президент в ходе одного из заседаний рабочей группы по поправкам. - И социальные обязательства сносятся, как говорят, вправо, на другие годы. Но если мы закрепим в Конституции, что у государства есть обязанность индексацию проводить каждый год, тогда такой лазейки у правительства уже не будет".

Что получится набело

Пенсионной частью, вероятно, будет дополнена 75-я статья Конституции России. Формулировка выбрана следующая.

"В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается её эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом", - передаёт текст РБК.

Пока индексация пенсий в России проводится в соответствии с законом о пенсионной реформе. Страховые пенсии в 2020 году подросли на 6 процентов, а в 2021 году индексация должна составить 6,3 процента. А позже процент начнёт снижаться - до 5,9 пункта в 2022 году, 5,6 - в 2023 году и 5,5 - в 2024 году. Затем повышение должны были закрепить на уровне инфляции с пересмотром каждое 1 февраля с дополнительной индексацией с 1 апреля - но лишь в случае, если средняя зарплата росла быстрее инфляции. Так что даст конституционная индексация? Например, у властей не будет манёвра для выбора решения с единовременной выплатой вместо индексации - подобное произошло в 2017 году и стало предметом скандальных обсуждений.

Кроме того, добавим, страховые взносы работающим пенсионерам с 2016 года не индексируют в России вовсе. Индексация происходит лишь после выхода на пенсию. По всей видимости, в конституционной поправке это решение трогать не будут, а регулировать процесс индексации работающим пенсионерам продолжат федеральным законодательством.

В общем и целом, Владимир Путин, говоря о необходимости пенсионной поправки, добавлял:

"Фиксировать нужно - это то, что те же самые пенсии обязано государство индексировать. Чтобы не было никакой лазейки этого не сделать вообще. Вот я о чём хотел сказать, когда выступал с посланием и обратил на это внимание".

Бог, традиции, русский народ в блоке президентских поправок

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ко второму чтению в Госдуме президент России Владимир Путин внёс серию поправок. Если быть совсем точными, в новом президентском пакете таких три. Касаются они упоминания Бога в Основном законе страны, а также положения о преемственности России в отношении СССР. Кроме того, поправками президента к законопроекту о Конституции России устанавливается, что русский народ является государствообразующим, добавил Володин.

Добавим, сегодня политолог Марат Баширов представил итоговый вариант президентской поправки о Боге.

Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство.

Комментируя текст, он подчеркнул, что вариант получился красивым, потому он его поддержит.

В то же время вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в ходе брифинга добавил, что третья поправка Путина касается утверждения брака в России. Это союз мужчины и женщины.

"В последний день принятия поправок в Конституцию и в первый день Великого поста президент Владимир Владимирович Путин внёс в Госдуму свои предложения. Они изложены на 24 страницах. Для меня же самым важным является предложение о закреплении в Основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины. И я рад, что эта поправка появилась за подписью главы государства", - сказал Толстой.

Надо сказать, поправки о традиционных ценностях и исторической преемственности России отстаивал ранее целый ряд экспертов. В том числе учредитель Царьграда Константин Малофеев представил их в своём списке необходимых нашей Конституции изменений.

Кроме того, представители всех основных религиозных конфессий в России на прошлой неделе обобщили свою позицию касательно упоминания Бога в Основном законе страны. Православные, мусульмане, иудеи и буддисты уверены, что Конституция должна содержать подобный отсыл.

План возвращения величия России

Председатель Общества исторического просвещения "Двуглавый орёл", учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев в ходе Всероссийского съезда организации говорил о плане возвращения величия России - без "двойных агентов" для русского православного большинства.

Целиком и полностью этот план, озвученный Малофеевым с трибуны Всероссийского съезда общества "Двуглавый орёл", основан на принципах сбережения народа. Кроме того, Малофеев отметил задачи на 2020 год, когда общество будет сосредоточено на стратегии "Русская мечта - 2050".

Свой доклад Малофеев начал с напоминания о событиях, которые случились в России в начале года, отметив, что совершенно провидческим образом ещё до этого съезд был перенесён на февраль. И это прекрасно, поскольку можно акцентировать внимание на важных моментах в свете перемен внутри страны.

"15 января президент выступил с посланием, объявил об изменениях в Конституции, и поэтому мы сейчас с вами живём практически в другой стране.

Мы обсуждаем поправки в Конституцию, которые должны изменить ту страну, что началась в 1993 году. Нас это не может не радовать, потому что Конституция 1993 года была Конституцией русской трагедии.

В октябре 1993 года в столице нашей Родины была гражданская война, а через два месяца после этого принимается Основной закон. Надо ли говорить, что это было в нездоровом обществе? Состояние общества было очень тяжёлым, это было дно и в социальном смысле - государство лежало в разрухе, и в международном смысле - с точки зрения отношения стран мира к нам".

В этой связи работа над поправками к Конституции - важнейшее событие, которое сегодня происходит в жизни нашей страны. Это и возможность избавиться от примата международного права в тексте Основного закона России, и инструмент для поддержки семьи, а также традиционных ценностей, подчеркнул Константин Малофеев.

"Закрепить русский народ в Основном законе страны"

Кроме того, поправки должны стать инструментом для закрепления русского народа в Основном законе страны. В десятках конституций стран мира нет проблемы с собственной идентичностью. К сожалению, наш Основной закон представляет собой торжество меньшинств над большинством. Это касается и общности русского народа, и упоминания Бога, отметил Малофеев. Председатель "Двуглавого орла" привёл европейское исследование, согласно которому в России живёт лишь 4 процента атеистов. В России есть русское православное большинство, и оно заслуживает упоминания в Конституции, уверен Малофеев.

Особенно важно закрепление в Основном законе принципов народосбережения - это решение проблем демографии через заботу о семье, добавил Малофеев.

Напомним, Константин Малофеев ранее представил собственные поправки в Основной закон. Помимо перечисленного, он говорил, например, об исторической правопреемственности России. Сегодняшний Основной закон не учитывает тысячелетней истории страны, а Россия будто бы наследница только Советского Союза. Это неправильно. Весь период Российской Империи пропал, но возвращение правопреемственности в Конституцию могло бы снять проблему.

В деталях о поправках к Конституции - таких, какие бы объединили нас, с позиции Константина Малофеева, Царьград рассказывает здесь. Кроме того, мнениями в рамках дискуссии об изменении основного документа страны мы делимся в специальном разделе сайта.