Путин избавил граждан России от банковского роуминга, подписав новый закон

Как следует из закона, при переводе средств со счёта на счёт между физлицами внутри одного банка размер комиссии не может зависеть от того, что банковские счета находятся в разных структурных отделениях банка.

Благодаря закону граждане смогут избавиться от так называемого банковского роуминга. При переводе средств между регионами в рамках одного банка комиссии отныне недопустимы и в соответствии с законом должны быть устранены, пишет ФАН.