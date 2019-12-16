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Путин избавил граждан России от банковского роуминга, подписав новый закон
16 декабря 2019, 20:54 • 62 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий комиссию за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан, находящимися в одном банке. Такой документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Как следует из закона, при переводе средств со счёта на счёт между физлицами внутри одного банка размер комиссии не может зависеть от того, что банковские счета находятся в разных структурных отделениях банка.
Благодаря закону граждане смогут избавиться от так называемого банковского роуминга. При переводе средств между регионами в рамках одного банка комиссии отныне недопустимы и в соответствии с законом должны быть устранены, пишет ФАН.
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