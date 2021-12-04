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Путин из первых рук узнал о новом штамме ковида "омикрон"
04 декабря 2021, 14:30 • 148 • Политика
Владимир Путин обсудил с главой ЮАР ситуацию с распространением "омикрон"-штамма.
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Главной темой стал новый штамм коронавируса "омикрон". Путин и Рамафоса договорились объединить усилия в борьбе с вирусом.
Также президенты обсудили детали проведения саммита Россия - Африка. Кроме того, темой переговоров стало и взаимодействие наших стран в рамках БРИКС.
Решено продолжить развивать торгово-экономическое сотрудничество России и ЮАР.
Напомним, штамм "омикрон", как предполагается, впервые был зафиксирован в Африке. Специалисты в ЮАР в настоящее время наблюдают за заразившимися "омикроном" и делают выводы об опасности штамма.
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