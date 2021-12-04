Путин из первых рук узнал о новом штамме ковида "омикрон"

Владимир Путин обсудил с главой ЮАР ситуацию с распространением "омикрон"-штамма.

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Главной темой стал новый штамм коронавируса "омикрон". Путин и Рамафоса договорились объединить усилия в борьбе с вирусом.

Также президенты обсудили детали проведения саммита Россия - Африка. Кроме того, темой переговоров стало и взаимодействие наших стран в рамках БРИКС.

Решено продолжить развивать торгово-экономическое сотрудничество России и ЮАР.

Напомним, штамм "омикрон", как предполагается, впервые был зафиксирован в Африке. Специалисты в ЮАР в настоящее время наблюдают за заразившимися "омикроном" и делают выводы об опасности штамма.