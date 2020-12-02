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Путин использовал в Карабахе новый ловкий тактический прием - СМИ

02 декабря 2020, 17:00  •  103 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва после сбитого вертолета выдвинула Баку жесткий ультиматум
Мирное соглашение по Нагорному Карабаху президент РФ Владимир Путин достиг с помощью нового для Москвы ловкого подхода. Железная тактика, используемая ранее Россией против Грузии и Украины, похоже, вышла из моды, сменившись более тонкой смесью мягкой силы и скрытой военной угрозы. Об этом пишут Антон Трояновский и Карлотта Галл в своей статье в The New York Times.
"Для России, которая долгое время была провокатором в кавказском регионе, роль миротворца – это переключение – новое испытание и возможность для страны, изо всех сил пытающейся сохранить свое влияние на постсоветских территориях", – утверждают авторы.
По общему мнению, отмечается в материале, войну в НКР остановил именно Путин, отойдя от жесткого плана действий, которую РФ использовала в других региональных конфликтах в постсоветский период, когда ее войска "вторглись" в Грузию и на Украину.
Эта тактика, похоже, вышла из моды в Кремле, который, по мнению аналитиков, все чаще применяет более тонкое сочетание мягкой и жесткой силы, следует из статьи.
В переговорах о прекращении войны в Карабахе Путин опирался на угрозу военного вмешательства Москвы, вынуждая Ереван и Баку пойти на уступки с обеих сторон конфликта.
"Похоже, такая стратегия принесла быстрые дивиденды, предоставив Кремлю военный плацдарм в регионе и прочно включив Армению в сферу влияния России, не отталкивая при этом Азербайджан", – считают авторы.
Далее журналисты описывают кратко ход вооруженных событий, которые начались 27 сентября текущего года до момента, когда силы Азербайджана ночью 9 ноября "случайно сбили" российский вертолет. Этот инцидент мог дать Москве повод для военного вмешательства. По словам нескольких человек, информированных по данному ЧП в Баку, Путин предъявил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву ультиматум: если Баку не прекратит свои операции после захвата Шуши, в дело вступят российские войска, пишут авторы.
Той же ночью ракета неизвестного происхождения попала в открытую местность азербайджанской столицы, не причинив никаких повреждений, согласно местным источникам. Некоторые подозревают, что это был сигнал из Москвы о готовности вмешаться и нанести значительный ущерб.
Спустя пару часов после этого было объявлено о заключении трехстороннего мирного соглашения, все боевые операции завершились.
Алиев объявил сделку победой, вернул часть территорий Карабаха, а Россия ввела в регион своих миротворцев, в том числе на азербайджанскую территорию.
"Это стало стратегическим преимуществом для РФ, дающим Москве военный плацдарм к северу от Ирана, но также и риском, потому что российские войска оказались в центре одного из самых трудноразрешимых этнических конфликтов в мире", – подчеркивают авторы.
По их мнению, Москва будет иметь решающее значение для будущего Нагорного Карабаха, а статус региона в долгосрочной перспективе все еще неясен. Сами этнические армяне, которые после прекращения боев и подписания мирного соглашения вернулись в свои дома в НКР, заявляют, что не могут представить себе жизнь в Карабахе без защиты России. Более того,они видят один ясный путь к устойчивому миру: Нагорный Карабах должен стать частью РФ.
Напомним, российский вертолет Ми-24 был сбит ВС Азербайджана вечером 9 ноября. В результате атаки погибли два члена экипажа, еще одного эвакуировали с травмами. Позже Алиев лично принес Путину свои извинения за этот инцидент и обещал родственникам погибших выплатить компенсацию.

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