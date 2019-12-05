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Путин исполнил мечту Вучича: Президент Сербии получил в подарок ружье короля
05 декабря 2019, 15:09 • 67 • Политика
В Сочи прошли переговоры президентов России и Сербии, по итогам которых главы государств обменялись подарками. Александр Вучич получил ружьё сербского короля.
Об этом президент Сербии рассказал в интервью национальному сербскому телевидению. По его словам, такой подарок для него "дороже всего".
Скриншот: Twitter/avucic
И это был не единственный полученный им подарок. Владимир Путин также вручил сербскому коллеге вино из винограда, выращенного в окрестностях Сочи и произведённое здесь же.
Со своей стороны, Александр Вучич преподнёс президенту России написанную в XIX веке икону Преображения Господня.
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