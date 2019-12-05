Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"А Грузия - это рядом с Россией?": Как Запад пытается обыграть нас, по...
Казахстан отказывается считать воссоединение Крыма с Россией аннексией
Засланные казачки среди «слуг народа»
В Киеве назвали желаемую дату проведения выборов в Донбассе
Главная / Политика

Путин исполнил мечту Вучича: Президент Сербии получил в подарок ружье короля

05 декабря 2019, 15:09  •  67 • Политика
В Сочи прошли переговоры президентов России и Сербии, по итогам которых главы государств обменялись подарками. Александр Вучич получил ружьё сербского короля.
Об этом президент Сербии рассказал в интервью национальному сербскому телевидению. По его словам, такой подарок для него "дороже всего".
"Я получил то, что, не считая наград, орденов, которые я получал до сих пор, для меня дороже всего - оригинальное ружьё Милана Обреновича, которое Россия купила в этом году на международном аукционе, и желание Путина было подарить его мне", - цитирует его "РИА Новости".
Скриншот: Twitter/avucic
И это был не единственный полученный им подарок. Владимир Путин также вручил сербскому коллеге вино из винограда, выращенного в окрестностях Сочи и произведённое здесь же.
Со своей стороны, Александр Вучич преподнёс президенту России написанную в XIX веке икону Преображения Господня.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
04 декабря 2019, 22:54
В Госдуме ввели "неприлично большой" штраф: слуга народа заявил, что похудел, потому что "ничего не успевает"
05 декабря 2019, 03:24
Медведев в интервью 20 телеканалам в прямом эфире подведет итоги года
04 декабря 2019, 22:54
Песков прокомментировал сообщения о переехавших в «ТамТам» террористах
04 декабря 2019, 19:39
Санкциями против Турции США докажут, что "крышуют" сирийских террористов - политолог
05 декабря 2019, 15:09
Обещанное судьбоносное заявление Лукашенко свелось к "мы никогда не собирались и не собираемся"
04 декабря 2019, 19:39
"США присвоили себе право решать судьбы мира": В Госдуме жёстко ответили на отказ в визах
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 декабря 2019, 02:09
Берлин решил не играть против России и уколол Британию делом Скрипаля - источник
05 декабря 2019, 08:39
Зелёное безумие начинает шествие по миру?
05 декабря 2019, 02:09
"Ракета пробьёт любую броню": Эксперты опровергли миф о слабости военного ф...
05 декабря 2019, 02:09
Опережая график: Москва готова к энергетическому самоуничтожению Прибалтики
05 декабря 2019, 05:24
Восемь часовых поясов, икра и живая музыка: Даже на Западе пришли в восторг от русско...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2019, 13:39
"Вообще ни разу не палятся": Украинские военные честно рассказали, зачем им "Бук-М1"
30 ноября 2019, 05:09
Украинец дошутился на российском ТВ: Эксперта Животовского навсегда изгнали из эфира
03 декабря 2019, 14:24
"Готовы глотать обиды?": Немцы не постеснялись кулаками вбить правду воевавшему в Донбассе активисту Майдана
30 ноября 2019, 05:09
В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом
02 декабря 2019, 09:09
Как "Турецкий поток" снесёт газовые амбиции Украины: Эксперт раскрыл схему поставок голубого топлива в Европу
03 декабря 2019, 04:39
"Об этом перед Путиным лучше не заикаться": Призыв Зеленского по Крыму в два счёта "раскусили"
03 декабря 2019, 04:39
Отчаянный торг перед "последним шансом": На Украине озвучили условия отказа от исков к "Газпрому"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.