Путин исполнил мечту Вучича: Президент Сербии получил в подарок ружье короля

Об этом президент Сербии рассказал в интервью национальному сербскому телевидению. По его словам, такой подарок для него "дороже всего".

"Я получил то, что, не считая наград, орденов, которые я получал до сих пор, для меня дороже всего - оригинальное ружьё Милана Обреновича, которое Россия купила в этом году на международном аукционе, и желание Путина было подарить его мне", - цитирует его "РИА Новости".

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И это был не единственный полученный им подарок. Владимир Путин также вручил сербскому коллеге вино из винограда, выращенного в окрестностях Сочи и произведённое здесь же.

Со своей стороны, Александр Вучич преподнёс президенту России написанную в XIX веке икону Преображения Господня.