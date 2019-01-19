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Путин искупался на Крещение в проруби в Подмосковье
19 января 2019, 17:54 • 153 • В России
Владимир Путин тоже не остался в стороне от православной традиции окунаться на Крещение в прорубь. Но если в прошлом году глава государства сделал это публично - на Селигере в Нило-Столобенском монастыре, то теперь президентское купание прошло приватным образом.
По информации источника "КП" в Кремле, Владимир Путин нырнул в иордань в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. И представителей средств массовой информации при этом событии не было. Как объясняет в таких случаях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, следует разделять официальные мероприятия с участием главы государства и его частную жизнь.
Путин окунулся в прорубь.
Купание в крещенской проруби Владимир Путин считает как раз приватным событием и предпочитает не афишировать. Фактически лишь однажды подобный обряд был публичным, хотя участвует в нем Путин ежегодно.
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