|
Путин исключил Зиничева из состава Совбеза
27 сентября 2021, 19:45 • 62 • Политика
Президент России Владимир Путин исключил погибшего главу МЧС Евгения Зиничева из состава Совета безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован 27 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске, пытаясь спасти известного кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб в результате происшествия. Кинорежиссер снял такие фильмы, как «Новая Земля» (2008) и «Территория» (2015).
Зиничева похоронили на Северном кладбище Санкт-Петербурга 10 сентября. Церемония прошла с воинскими почестями.
Прощание с министром состоялось в тот же день в Москве. На церемонию приехали Путин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и другие.
Путин, выражая соболезнования в связи с гибелью министра, 8 сентября отметил, что смерть Зиничева стала для него личной невосполнимой утратой. Президент подчеркнул, что министр был настоящим боевым офицером, товарищем, человеком огромной внутренней силы, отваги и мужества.
Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Он возглавлял МЧС России с 2018 года. Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Суворова, 9 сентября ему было присвоено звание Героя России посмертно.
Читайте также
Подпишитесь на нас
62
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 сентября 2021, 03:35
|
21 сентября 2021, 14:20
|
23 сентября 2021, 02:05
|
23 сентября 2021, 07:35
|
22 сентября 2021, 01:20
|
23 сентября 2021, 05:45
|
24 сентября 2021, 13:50