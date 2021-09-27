Путин исключил Зиничева из состава Совбеза

Президент России Владимир Путин исключил погибшего главу МЧС Евгения Зиничева из состава Совета безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован 27 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске, пытаясь спасти известного кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб в результате происшествия. Кинорежиссер снял такие фильмы, как «Новая Земля» (2008) и «Территория» (2015).

Зиничева похоронили на Северном кладбище Санкт-Петербурга 10 сентября. Церемония прошла с воинскими почестями.

Прощание с министром состоялось в тот же день в Москве. На церемонию приехали Путин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и другие.

Путин, выражая соболезнования в связи с гибелью министра, 8 сентября отметил, что смерть Зиничева стала для него личной невосполнимой утратой. Президент подчеркнул, что министр был настоящим боевым офицером, товарищем, человеком огромной внутренней силы, отваги и мужества.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Он возглавлял МЧС России с 2018 года. Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Суворова, 9 сентября ему было присвоено звание Героя России посмертно.