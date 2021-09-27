Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Удивленный претензиями из-за цен на газ посол России жестко поставил Германию на...
Какого президента никогда не будет в России: Жириновский уместил ответ в одно сл...
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
Политолог рассказал о сценарии Запада: "Украина должна стать "жертвой&...
Главная / Политика

Путин исключил Зиничева из состава Совбеза

27 сентября 2021, 19:45  •  62 • Политика
Президент России Владимир Путин исключил погибшего главу МЧС Евгения Зиничева из состава Совета безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован 27 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске, пытаясь спасти известного кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб в результате происшествия. Кинорежиссер снял такие фильмы, как «Новая Земля» (2008) и «Территория» (2015).
Зиничева похоронили на Северном кладбище Санкт-Петербурга 10 сентября. Церемония прошла с воинскими почестями.
Прощание с министром состоялось в тот же день в Москве. На церемонию приехали Путин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и другие.
Путин, выражая соболезнования в связи с гибелью министра, 8 сентября отметил, что смерть Зиничева стала для него личной невосполнимой утратой. Президент подчеркнул, что министр был настоящим боевым офицером, товарищем, человеком огромной внутренней силы, отваги и мужества.
Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Он возглавлял МЧС России с 2018 года. Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Суворова, 9 сентября ему было присвоено звание Героя России посмертно.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





62
Источник
Похожие новости
27 сентября 2021, 06:55
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
27 сентября 2021, 01:25
Сотрудник по "деликатным операциям" из России смутил Германию
27 сентября 2021, 01:25
Немецкий ХДС/ХСС показал на выборах худший результат в истории: "Это катастрофа"
27 сентября 2021, 12:25
Вашингтон получил из Пекина решительный отпор за русских
27 сентября 2021, 06:55
25 лет зверской расправе в Кабуле. Когда-нибудь Наджибулле поставят памятник
27 сентября 2021, 06:55
Эксперт о будущем "Северного потока - 2": "Позеленеет" ли Германия?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 сентября 2021, 03:35
Политолог: В Германии могут начаться "газовые бунты"
21 сентября 2021, 14:20
В Кремле не стали оспаривать решение Турции: Ответили коротко и ёмко
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам"
23 сентября 2021, 07:35
Пронько: "Миллионеры приготовились к эвакуации из России"
22 сентября 2021, 01:20
Скорбь Зеленского повергла в недоумение его подписчиков: "Десять дней прошло"
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
24 сентября 2021, 13:50
Немецкие бизнесмены выставили властям Германии ультиматум по России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.