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Путин исключил наличие в своем окружении не верящих в Россию
24 июня 2020, 23:00 • 37 • Политика
В окружении президента России нет людей, не верящих в Россию. Об этом 24 июня заявил российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«В моем окружении не может быть, таких, которые не верят в Россию. Просто исключено», — сказал президент в ходе общения с лауреатами госпремий за бокалом шампанского.
До этого директор музея-усадьбы Сергея Рахманинова «Ивановка» Александр Ермаков, которому была присуждена госпремия в области литературы и искусства 2019 года, пригласил Путина посетить усадьбу и пообещал принять на перевоспитание тех, кто сомневается в силе и мощи России.
Ранее в ходе вручения госпремий глава государства пояснил выбор даты вручения Государственных премий тем, что 24 июня для России — на все времена день славы и триумфа.
Президент вручил в среду Государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты. Торжественная церемония состоялась в Екатерининском зале первого корпуса Кремля.
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