Путин исключил из научного совета при Совбезе РФ сотрудников институтов РАН

Президент России Владимир Путин исключил из состава научного совета при Совете безопасности РФ четырех экспертов, среди которых сотрудники институтов РАН. Об этом говорится в указе главы государства от 30 марта, опубликованном на сайте правовой информации.

«Внести в состав научного совета при совете безопасности изменения, исключив из него Громыко А. А., Никитина А. И., Панова А.Н., Рогова С.М. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа.

Документ датирован 28 марта 2022 года, уточняется, что указ вступает в силу с момента его подписания.

Исключенными из научного совета являются директор Центра евро-атлантической безопасности МГИМО Александр Никитин, директор Института Европы Алексей Громыко, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов и научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов. О причинах их исключения в указе президента не сообщается. При этом известно, что все четверо научных работников в начале марта подписали заявление по снижению рисков конфронтации между Россией и НАТО в Европе.

В аппарате Совета безопасности «Коммерсанту» прокомментировали, что речь идет об «обновлении» научного совета, члены которого периодически ротируются (в последний раз этого происходило в мае 2021 года). В мае этого года научному совету Совбеза РФ исполнится 30 лет.