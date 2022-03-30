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Путин исключил из научного совета при Совбезе РФ сотрудников институтов РАН
30 марта 2022, 14:40 • 164 • Политика
Президент России Владимир Путин исключил из состава научного совета при Совете безопасности РФ четырех экспертов, среди которых сотрудники институтов РАН. Об этом говорится в указе главы государства от 30 марта, опубликованном на сайте правовой информации.
«Внести в состав научного совета при совете безопасности изменения, исключив из него Громыко А. А., Никитина А. И., Панова А.Н., Рогова С.М. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа.
Документ датирован 28 марта 2022 года, уточняется, что указ вступает в силу с момента его подписания.
Исключенными из научного совета являются директор Центра евро-атлантической безопасности МГИМО Александр Никитин, директор Института Европы Алексей Громыко, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов и научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов. О причинах их исключения в указе президента не сообщается. При этом известно, что все четверо научных работников в начале марта подписали заявление по снижению рисков конфронтации между Россией и НАТО в Европе.
В аппарате Совета безопасности «Коммерсанту» прокомментировали, что речь идет об «обновлении» научного совета, члены которого периодически ротируются (в последний раз этого происходило в мае 2021 года). В мае этого года научному совету Совбеза РФ исполнится 30 лет.
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