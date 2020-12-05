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Путин интересен всегда: В Bloomberg создали отдельную категорию для главы России
05 декабря 2020, 18:20 • 92 • Политика
Bloomberg включил Путина в отдельный список главных людей 2020 года. Тем самым издание признало, что глава России достоин внимания в любой год, а не только в 2020-й.
Президент России Владимир Путин попал в список "предсказуемо достойных внимания" личностей, составленный Bloomberg. Издание опубликовало список из 50 человек, которые, по его мнению, определили "беспрецедентный" 2020 год.
Этот список был разделён на пять категорий: бизнес, политика, развлечения, финансы, наука и технологии. В каждую из этих категорий были включены лица, которые, по мнению Bloomberg, заслуживают признания. Другой особенностью списка является то, что в него вошли в основном свежие лица. Для постоянных участников различных топов изданию пришлось завести отдельную категорию.
Именно в этот список постоянно достойных внимания людей и попал президент России Владимир Путин. Компанию ему составили президент США Дональд Трамп, его соперник Джо Байден, лидеры Германии, Франции и Великобритании, а также глава Китая Си Цзиньпин, руководитель КНДР Ким Чен Ын, премьер Индии и президент Бразилии.
Среди неполитиков в список всегда актуальных личностей попали основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, глава соцсети Facebook Марк Цукерберг, гендиректор Amazon Джефф Безос, а также главы корпорации Alphabet Сергей Брин и Ларри Пейдж, которым принадлежит Google и YouTube. Кроме того, в список добавили несколько американских сенаторов.
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