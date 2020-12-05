Путин интересен всегда: В Bloomberg создали отдельную категорию для главы России

Президент России Владимир Путин попал в список "предсказуемо достойных внимания" личностей, составленный Bloomberg. Издание опубликовало список из 50 человек, которые, по его мнению, определили "беспрецедентный" 2020 год.

Этот список был разделён на пять категорий: бизнес, политика, развлечения, финансы, наука и технологии. В каждую из этих категорий были включены лица, которые, по мнению Bloomberg, заслуживают признания. Другой особенностью списка является то, что в него вошли в основном свежие лица. Для постоянных участников различных топов изданию пришлось завести отдельную категорию.

Включение определённых имён в (список) Блумберг-50 никого не удивит, поэтому мы составили для людей, наиболее предсказуемо достойных внимания, их собственный список, - объясняет издание.

Именно в этот список постоянно достойных внимания людей и попал президент России Владимир Путин. Компанию ему составили президент США Дональд Трамп, его соперник Джо Байден, лидеры Германии, Франции и Великобритании, а также глава Китая Си Цзиньпин, руководитель КНДР Ким Чен Ын, премьер Индии и президент Бразилии.

Среди неполитиков в список всегда актуальных личностей попали основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, глава соцсети Facebook Марк Цукерберг, гендиректор Amazon Джефф Безос, а также главы корпорации Alphabet Сергей Брин и Ларри Пейдж, которым принадлежит Google и YouTube. Кроме того, в список добавили несколько американских сенаторов.