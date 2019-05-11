Путин или "Няш-мяш": В Сети поспорили о русском представителе на интронизации императора Японии

Ранее в МИД РФ и посольство России в Токио были переданы официальные приглашения на интронизацию нового императора Нарухито, которая состоится 22 октября этого года. Приглашение было получено на имя президента России Владимира Путина.

"Япония направила приглашения президенту как главе Российской Федерации", - уточнили российские дипломаты.

Отмечается, что подобные же приглашения были разосланы на имя всех лидеров тех стран, с которыми Токио поддерживает дипломатические отношения.

Напомним 59-летнего Нарухито провозгласили императором 1 мая. Накануне его отец 85-летний Акихито добровольно отказался от престола.

Как отмечает ТАСС, представитель российского посольства пояснил, что решении о том, кто будет представлять страну во время торжественной церемонии, каждое государство принимает в отдельности.

В Сети поспорили о русском представителе на интронизации. Интернет-пользователи гадают, сам ли глава государства будет присутствовать или же стоит отправить любимицу японцев - депутата Госдумы Наталью Поклонскую, покорившую сердца японских мужчин ещё в 2014 году, когда работала генпрокурором Крыма. Здесь даже выпустили анимэ с ней.

Тогда же, к слову, Поклонскую интернет-пользователи стали ласково называть "Няш-мяш", а в Японии её сделали чуть ли не секс-символом страны.