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Путин или чудо: Что спасет «Единую Россию»?
04 декабря 2018, 22:39 • 56 • Политика
Накануне XVIII съезда «Единой России» в СМИ и экспертном сообществе заговорили, может ли что-нибудь спасти партию власти от падения рейтингов. И если может, по какому пути единороссы пойдут в следующем году.
Автор:
Афанасьев Андрей
Крупнейшая на данный момент политическая сила страны – «Единая Россия» - готовится к своему восемнадцатому съезду, который пройдет 7-8 декабря. В отличие от предыдущих лет, когда все было чинно, церемонно и в целом довольно скучно, в этот раз партия подходит к концу года в плачевном состоянии после принятия ряда непопулярных законов вроде пенсионной реформы и повышения НДС. Ощущалось это уже и на региональных выборах, прошедших в сентябре. В некоторых регионах дело дошло до вторых туров, а в Приморье ситуация вовсе не разрешилась до сих пор – выборы там пройдут уже после съезда.
Подлил масла в огонь и свежий опрос «Левада-центра», в соответствии с которым количество граждан России, поддерживающих и неподдерживающих деятельность «Единой России», практически сравнялось. К середине ноября целиком положительно действия партии власти оценивали лишь 9% граждан, скорее положительно – 38%, скорее отрицательно – 25%, целиком отрицательно – 19%. Получается, 47% - за и скорее за, а 44% - против и скорее против.
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