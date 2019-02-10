Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"И Победа в ВОВ вымышленной считалась": экс-участницу Comedy Woman зап...
«Сказки для американского обывателя»: почему США отказались уничтожать наземные ...
Советский кинематограф: ирония его судьбы
«В Instagram Лавров популярнее Помпео»: глава Совета молодых дипломатов — о соцс...
Главная / В России

Путин и Жээнбеков поговорили об оружии и миграции

10 февраля 2019, 14:54  •  57 • В России

Пока пресса с увлечением обсуждала предстоящие в Сочи переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, в олимпийскую столицу с неформальным визитом в субботу прилетел президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Неформальность общения подчеркивала даже одежда лидеров - Жээнбеков был в костюме без галстука, а Путин вообще в пиджаке и свитере.

- Спасибо, что приняли приглашение и приехали с коротким, но содержательным визитом, - сказал Путин. - Мы как и договорились, будем готовиться к нашей следующей встрече в конце марта уже в Киргизстане. Продолжим наш диалог по вопросам экономического взаимодействия, по нашим усилиям по укреплению ЕврАзЭс, здесь есть над чем работать.

Президенты в Сочи говорили о совместной работе в военном сотрудничестве и миграционной политике, но основной раунд переговоров с подписанием необходимых документов пройдет через полтора месяца в Бишкеке.

- Мы с вами только что говорили о наших усилиях по защите общего таможенного контура, - продолжил Путин. - Здесь Россия сделала все, чтобы оказать Киргизстане необходимую поддержку. Есть и другие вопросы, которые нам нужно будет обсудить.

- Мы всегда рады, когда вы приезжаете в Киргизстан, - ответил Жээнбеков. - Когда вы приезжаете, решается очень много в нашем сотрудничестве. Мы признательны вам, что вы всегда поддерживаете все вопросы, которые между нами есть.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


57
Источник
Похожие новости
09 февраля 2019, 16:09
«Попытка Порошенко удержаться в кресле президента»: в Крыму прокомментировали учения Минобороны Украины
08 февраля 2019, 20:39
"Это масоны!": Депутат просит расследовать гибель Пушкина
09 февраля 2019, 16:09
В штабе Порошенко соврали, что он выиграл суд и Би-Би-Си?
Загрузка...
10 февраля 2019, 01:54
Как Россия одним залпом Дальний Восток присоединила
08 февраля 2019, 22:09
«Освободить от должности»: Путин уволил девять генералов силовых ведомств
08 февраля 2019, 20:39
Выборы на Украине пройдут в карнавальном режиме
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
10 февраля 2019, 03:39
"На страже Православия": В Сети поддержали монастырь Афона, захлопнувший дв...
10 февраля 2019, 01:54
Как Россия одним залпом Дальний Восток присоединила
10 февраля 2019, 03:39
Ополченцы применили в Донбассе лазерное оружие - Госпогранслужба Украины
10 февраля 2019, 00:24
В центре Киева 40 человек штурмовали управление полиции: Трёх правоохранителей увезли...
10 февраля 2019, 03:39
Венесуэла переводит нефтяные счета в Газпромбанк, подальше от санкций США - источник
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандидата в президенты Украины бомбить Россию
08 февраля 2019, 22:24
Смена генеральского состава: Путин провел масштабные перестановки в силовом блоке - список
09 февраля 2019, 10:08
"Даже Жириновский такого не говорил!" Жаркая "схватка" между русским и украинцем!
04 февраля 2019, 20:54
"Я солдат на маршала не меняю": Пригожин подтвердил факт встречи с Навальным в Петербурге
05 февраля 2019, 04:54
«Выживу в любых условиях»: Депортированная журналистка Елена Бойко дозвонилась «Комсомолке» из львовского СИЗО
09 февраля 2019, 08:09
Шведский журналист допустил прямую ликвидацию украинских нарушителей в Керченском проливе
05 февраля 2019, 03:24
Наготове: Сирийские С-300 вывели из себя воздушных разведчиков США и Израиля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.