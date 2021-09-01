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Путин и Зеленский встретятся в Крыму: Вице-премьер Украины заявил о "высоком уровне"

01 сентября 2021, 21:20  •  234 • Политика
Вице-премьер Украины Любченко утверждает, что встреча Путина и Зеленского готовится на "высоком уровне". Лидеры встретятся в Крыму, ответил он на уточняющий вопрос, но явно не серьёзно.
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным готовится на самом высоком уровне. Об этом неожиданно заявил вице-премьер Украины Алексей Любченко.
При этом он не смог ответить на вопрос о том, когда или где пройдёт встреча двух лидеров. Однако он отметил, что в Москву на переговоры Зеленский точно не поедет. При этом вице-премьер в шутку заявил, что встреча состоится в Крыму.
На самом высоком,
- сказал Любченко на вопрос РИА Новости о том, на каком уровне ведётся подготовка к контактам.
Напомним, что Зеленский уже давно пытается провести встречу с Путиным, однако процесс стопорится из-за позиции Киева по ряду вопросов. В частности, украинские власти не хотят вести переговоры о судьбе Донбасса с ЛНР и ДНР.

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