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Путин и Зеленский провели телефонный разговор

26 ноября 2019, 00:09  •  104 • Украина
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с передачей Украине трёх военных кораблей, задержанных Россией в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
 
© РИА Новости / globallookpress.com
 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Также лидеры обсудили газовые проблемы, в том числе вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа.

Президенты двух стран договорились продолжить контакты на различных уровнях.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил возможность отдельной встречи Путина с Зеленским в ходе саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря.

По словам Пескова, «пока нет никаких наметок по программе, это всё в стадии подготовки». Представитель Кремля отметил, что так или иначе в рамках нормандского формата лидеры России, Украины, Франции и ФРГ встретятся. 

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