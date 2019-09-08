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Путин и Зеленский позитивно оценили передачу удерживавшихся на Украине и в России лиц

08 сентября 2019, 00:09  •  68 • Политика

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президента России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Кремля.

Собеседники дали "позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся на Украине и в России лиц". "Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений", - отмечается в сообщении.

В разговоре, состоявшемся по инициативе украинской стороны, Путин и Зеленский условились о дальнейших контактах.

В беседе при обсуждении проблематики внутриукраинского урегулирования стороны подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон, добавили в Кремле.

Путин в беседе по вопросу перспектив организации саммита "нормандской четверки" отметил со своей стороны необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы к нему с тем, чтобы очередная встреча "в этом формате была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договоренностей на высшем уровне, прежде всего - минского "Комплекса мер".

Россия и Украина в субботу обменялись группами граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран.

В свою очередь, сообщая о телефонном разговоре с Путиным, Зеленский назвал состоявшийся обмен "первым шагом к разблокированию диалога с РФ".

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