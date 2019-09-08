|
Путин и Зеленский позитивно оценили передачу удерживавшихся на Украине и в России лиц
08 сентября 2019, 00:09 • 68 • Политика
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президента России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Кремля.
Собеседники дали "позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся на Украине и в России лиц". "Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений", - отмечается в сообщении.
В разговоре, состоявшемся по инициативе украинской стороны, Путин и Зеленский условились о дальнейших контактах.
В беседе при обсуждении проблематики внутриукраинского урегулирования стороны подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон, добавили в Кремле.
Путин в беседе по вопросу перспектив организации саммита "нормандской четверки" отметил со своей стороны необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы к нему с тем, чтобы очередная встреча "в этом формате была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договоренностей на высшем уровне, прежде всего - минского "Комплекса мер".
Россия и Украина в субботу обменялись группами граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран.
В свою очередь, сообщая о телефонном разговоре с Путиным, Зеленский назвал состоявшийся обмен "первым шагом к разблокированию диалога с РФ".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 сентября 2019, 09:09
|
06 сентября 2019, 17:39
|
01 сентября 2019, 20:39
|
03 сентября 2019, 08:24
|
07 сентября 2019, 14:39
|
01 сентября 2019, 14:09
|
07 сентября 2019, 00:09