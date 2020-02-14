Путин и Зеленский обсудили подготовку встречи в нормандском формате

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки».

Об этом информирует офис президента Украины.

«Стороны обсудили выполнение договорённостей, достигнутых во время нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что Зеленский и Путин согласились с необходимостью активизировать работу на уровне трёхсторонней контактной группы в Минске.