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Путин и Зеленский обсудили подготовку встречи в нормандском формате
14 февраля 2020, 17:24 • 50 • Украина
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки».
© РИА Новости / AFP
Об этом информирует офис президента Украины.
«Стороны обсудили выполнение договорённостей, достигнутых во время нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что Зеленский и Путин согласились с необходимостью активизировать работу на уровне трёхсторонней контактной группы в Минске.
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