Путин и войска ЦВО пришли на помощь Иркутской области: Последствия паводка ликвидируют всей Россией

Командование Центрального военного округа (ЦВО) приняло решение о переброске группы солдат в зону наводнения в Иркутской области. Об этом сообщили представители ведомства.

Как указано в заявлении, военные окажут помощь населению в городе Нижнеудинске.

Непосредственно президент России Владимир Путин уже поручил безотлагательно начать выплаты пострадавшим в результате паводка, обеспечить людей чистой питьевой водой и создать временные убежища. Кроме того, до 3 июля власти региона должны предоставить главе государства подробный доклад.

"Доклад - до 3 июля 2019 года, далее - раз в две недели", - указано в заявлении Кремля.

Ранее стало известно о том, что правительство России направило более 660 миллионов рублей в бюджет Иркутской области. Эти деньги будут потрачены на помощь пострадавшим.