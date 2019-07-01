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Путин и войска ЦВО пришли на помощь Иркутской области: Последствия паводка ликвидируют всей Россией
01 июля 2019, 00:39 • 32 • Политика
Президент России Владимир Путин отдал распоряжения в связи с паводком в Иркутской области, а войска ЦВО пришли на помощь пострадавшим. Последствия наводнения будут ликвидированы всей Россией, так как регион получит дополнительные деньги из федерального бюджета на борьбу со стихией.
Командование Центрального военного округа (ЦВО) приняло решение о переброске группы солдат в зону наводнения в Иркутской области. Об этом сообщили представители ведомства.
Как указано в заявлении, военные окажут помощь населению в городе Нижнеудинске.
Непосредственно президент России Владимир Путин уже поручил безотлагательно начать выплаты пострадавшим в результате паводка, обеспечить людей чистой питьевой водой и создать временные убежища. Кроме того, до 3 июля власти региона должны предоставить главе государства подробный доклад.
"Доклад - до 3 июля 2019 года, далее - раз в две недели", - указано в заявлении Кремля.
Ранее стало известно о том, что правительство России направило более 660 миллионов рублей в бюджет Иркутской области. Эти деньги будут потрачены на помощь пострадавшим.
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