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Путин и Трамп встретятся один на один
05 июля 2018, 22:09 • 65 • В России
16 июля Владимир Путин и Дональд Трамп проведут долгожданную встречу на нейтральной территории - выбор пал на Хельсинки. В преддверии важных переговоров посол США в России Джон Хантсман раскрыл некоторые подробности готовящегося саммита.
Так, Дональд Трамп прилетит в Хельсинки за день до встречи, 15 июля у него намечены переговоры с президентом Финляндии Саули Нийнистё.
- Президент Трамп и президент Путин встретятся для обсуждения российско-американских отношений и ряда вопросов национальной безопасности. Президент стремится к этой встрече в интересах национальной безопасности США, чтобы определить, хочет ли Россия достичь прогресса в наших двусторонних отношениях, - рассказал в четверг на брифинге американский посол, добавив, что глава Белого дома надеется на снижение напряженности и конструктивное взаимодействие с Москвой.
Уже известно, что поначалу Путин и Трамп будут разговаривать с глазу на глаз.
- Президент Трамп примет участие во встрече один на один с президентом Путиным, потом пройдет встреча в расширенном составе и рабочий ланч, - заключил дипломат.
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