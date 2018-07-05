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Путин и Трамп встретятся один на один

05 июля 2018, 22:09  •  65 • В России

16 июля Владимир Путин и Дональд Трамп проведут долгожданную встречу на нейтральной территории - выбор пал на Хельсинки. В преддверии важных переговоров посол США в России Джон Хантсман раскрыл некоторые подробности готовящегося саммита.

Так, Дональд Трамп прилетит в Хельсинки за день до встречи, 15 июля у него намечены переговоры с президентом Финляндии Саули Нийнистё.

- Президент Трамп и президент Путин встретятся для обсуждения российско-американских отношений и ряда вопросов национальной безопасности. Президент стремится к этой встрече в интересах национальной безопасности США, чтобы определить, хочет ли Россия достичь прогресса в наших двусторонних отношениях, - рассказал в четверг на брифинге американский посол, добавив, что глава Белого дома надеется на снижение напряженности и конструктивное взаимодействие с Москвой.

Уже известно, что поначалу Путин и Трамп будут разговаривать с глазу на глаз.

- Президент Трамп примет участие во встрече один на один с президентом Путиным, потом пройдет встреча в расширенном составе и рабочий ланч, - заключил дипломат.

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