Путин и Трамп встретились в Хельсинки

В Хельсинки началась встреча Путина и Трампа, которую ждали почти полтора года. Лидеры России и США пожали друг другу руки в Президентском дворце и после непродолжительной протокольной части остались наедине в присутствии только переводчиков.

Президент Ниинистё встретил Владимира Путина в Хельсинки перед саммитом.

Предполагается, что их разговор тета-тет продлится не меньше, чем полтора часа, хотя как будет на самом деле - неизвестно никому. Дональд Трамп успел утром пообщаться с президентом Финляндии.

Дональд Трамп приехал на встречу с Владимиром Путиным в Президентский дворец в Хельсинки.

Владимир Путин приземлился в аэропорту Хельсинки в 13:00, и в резиденцию финского лидера приехал на «Кортеже» - это был первый зарубежный выезд нового президентского лимузи.

Владимир Путин приземлился в аэропорту Хельсинки в 13:00Фото: REUTERS

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