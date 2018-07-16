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Путин и Трамп встретились в Хельсинки
16 июля 2018, 14:54 • 114 • В России
В Хельсинки началась встреча Путина и Трампа, которую ждали почти полтора года. Лидеры России и США пожали друг другу руки в Президентском дворце и после непродолжительной протокольной части остались наедине в присутствии только переводчиков.
Президент Ниинистё встретил Владимира Путина в Хельсинки перед саммитом.
Предполагается, что их разговор тета-тет продлится не меньше, чем полтора часа, хотя как будет на самом деле - неизвестно никому. Дональд Трамп успел утром пообщаться с президентом Финляндии.
Дональд Трамп приехал на встречу с Владимиром Путиным в Президентский дворец в Хельсинки.
Владимир Путин приземлился в аэропорту Хельсинки в 13:00, и в резиденцию финского лидера приехал на «Кортеже» - это был первый зарубежный выезд нового президентского лимузи.
Владимир Путин приземлился в аэропорту Хельсинки в 13:00Фото: REUTERS
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Между Вашингтоном и Москвой немало проблем. И есть лишь один вопрос, где обе стороны выражают полное согласие: никогда в новейшей истории наши отношения не были хуже, чем сейчас. Кто виноват? Киваем друг на друга. (подробности)
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