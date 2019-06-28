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Путин и Трамп вместе пришли на церемонию фотографирования в Осаке
28 июня 2019, 07:39 • 175 • Политика
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп кратко пообщались перед началом первого рабочего заседания саммита "Группы двадцати". Они пришли вместе на церемонию фотографирования в Осаке.
В японской Осаке стартовал саммит G20. Лидеры стран выстраиваются перед объективами фотографов, чтобы позировать для официальной фотосессии. Сначала премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретил президента России, чтобы проводить его в зал для церемоний.
А затем появились кадры, на которых Владимир Путин и Дональд Трамп вместе идут к месту фотографирования. После обмена приветствиями с другими участниками саммита Путин и Трамп занимают место в одном ряду - для фотографии.
Напомним, накануне сообщалось, что на встречу Трампа и Путина отводится не менее полутора часов. Повестку встречи лидеры будут определять сами.
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