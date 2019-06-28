Путин и Трамп вместе пришли на церемонию фотографирования в Осаке

В японской Осаке стартовал саммит G20. Лидеры стран выстраиваются перед объективами фотографов, чтобы позировать для официальной фотосессии. Сначала премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретил президента России, чтобы проводить его в зал для церемоний.

А затем появились кадры, на которых Владимир Путин и Дональд Трамп вместе идут к месту фотографирования. После обмена приветствиями с другими участниками саммита Путин и Трамп занимают место в одном ряду - для фотографии.

Напомним, накануне сообщалось, что на встречу Трампа и Путина отводится не менее полутора часов. Повестку встречи лидеры будут определять сами.