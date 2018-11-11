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Путин и Трамп в Париже будут говорить и закусывать

11 ноября 2018, 18:54  •  132 • Политика
За завтраком в Елисейском дворце в рамках торжества в честь 100-летия окончания Первой мировой войны президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп окажутся за одним столом. Их соседями станут президент Франции Эммануэль Макрон и  глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Рабочий завтрак для гостей торжеств, среди которых около 50 глав государств и правительств, начнется после завершения церемонии у Триумфальной арки в Париже, где Макрон должен выступить с речью. Репортеры отмечают, что в течение дня президент Франции неустанно напоминает, что сегодня нет победителей и проигравших в Первой мировой войне, есть лишь герои и жертвы.
Ранее источник газеты «Коммерсант» сообщал, что именно по настоянию Макрона полномасштабные переговоры Путина и Трампа были отменены, а общение президентов России и США было сведено к короткой встрече на полях торжеств.
В Кремле отмечали, что во время краткой беседы Владимир Путин намерен обсудить с американским коллегой Договор о ракетах средней и меньшей дальности, из которого Вашингтон грозится выйти. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отмечал, что Путин не собирается первым поднимать тему антироссийских санкций США и ответных мер Москвы.
Путин и Трамп уже столкнулись лицом к лицу перед началом торжества у Триумфальной арки и поздоровались за руку, однако у них не было возможности побеседовать.
До завтрака Владимир Путин собирается возложить цветы к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся вместе с французскими войсками на территории Франции во время Первой мировой войны.

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