Путин и Трамп сделали шаг к нормализации отношений между РФ и США

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МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп расценили свою первую полноформатную встречу, состоявшуюся в понедельник в Хельсинки, как важный шаг на пути нормализации отношений между двумя ведущими ядерными державами.

Двусторонние отношения "никогда не были хуже, чем сейчас", но "это изменилось примерно четыре часа назад", торжественно заявил Трамп, подразумевая начало хельсинкской встречи в верхах.

Глава российского государства согласился с тем, что отношения двух стран переживают сложный и напряженный период, но в то же время отметил, что объективных причин для такого положения дел нет. По его словам, переговоры "отразили наши совместные с президентом Трампом желания выправить негативную ситуацию в двусторонних отношениях, наметить первые шаги по их оздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращению к сотрудничеству прежнего уровня по всем вопросам, представляющим взаимный интерес".

Примечательно, что добрую половину итоговой пресс-конференции двум лидерам поневоле пришлось посвятить вопросу о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Именно беспочвенные утверждения по поводу этого вмешательства стали одним из главных факторов ухудшения российско-американских отношений. Поэтому едва ли не главным итогом встречи Путина и Трампа в Хельсинки можно считать тот факт, что эта встреча все-таки состоялась, несмотря на явное и очевидное стремление оппонентов и даже части сторонников американского президента помешать ее проведению.

Собственно говоря, именно сопротивление значительной части политических кругов США стало причиной того, что первые полноформатные переговоры российского и американского лидеров состоялись на нейтральной территории - в столице Финляндии, у которой уже есть опыт проведения подобного рода саммитов.

Вначале Путин и Трамп провели переговоры тет-а-тет, которые продолжались более двух часов - дольше запланированного, затем встреча была продолжена в расширенном составе, с участием в том числе глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Переговоры, по мнению российского лидера, "прошли в откровенной и деловой атмосфере". "Считаю их весьма успешными и полезными", - заявил на итоговой пресс- конференции Путин, который выглядел уверенным и раскованным.

Повестка дня переговоров предварительно не оговаривалась. Предполагалось, что президенты смогут поднять на встрече те вопросы, которые посчитают нужным обсудить. По словам Путина, лидеры "рассмотрели текущее состояние и перспективы российско-американских отношений и ключевые вопросы международной повестки дня".

"Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период, однако эти трудности, сложившаяся напряженная атмосфера не имеют объективных причин", - сказал президент РФ. И пояснил: "Холодная война давно закончилась, эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась".

"Сегодня и Россия, и США сталкиваются с совершенно иными вызовами: это и опасная разбалансировка механизмов международной безопасности, стабильности, региональные кризисы, расползание угроз терроризма и трансграничной преступности, криминалитета, нарастание проблем в мировой экономике, экологические и другие риски. Справиться со всем этим можно, только объединяя усилия", - подчеркнул российский лидер. Он выразил надежду на то, что по этим вопросам России удастся прийти к пониманию с США.

Путин кратко изложил тематику переговоров с Трампом, упомянув о проблематике ядерного разоружения, в том числе договоров об ограничении стратегических наступательных вооружения (СНВ), противоракетной обороне (ПРО) и ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). "Считаю важным - и мы говорили об этом - отладить диалог по проблематике стратегической стабильности и нераспространению оружия массового уничтожения", - сказал глава российского государства, добавив, что Трампу была передана "записка с рядом конкретных предложений на эту тему".

Российский лидер отметил, что Москва и Вашингтон имеют все необходимые слагаемые для сотрудничества по сирийскому урегулированию и могут взять на себя лидерство в содействии преодолению гуманитарного кризиса в Сирии. Он также упомянул, что российские и американские военные приобрели полезный опыт взаимодействия и координации, наладили оперативные каналы связи, что позволило не допустить опасных инцидентов и непредсказуемого столкновения в воздухе и на земле.

По словам Путина, после разгрома террористов на юге Сирии ситуация на Голанских высотах "должна быть переведена в полное соответствие с соглашением 1974 года о разъединении израильских и сирийских войск", что позволит вернуть спокойствие в этот регион и надежно обеспечить безопасность Израиля. "Господин президент [Трамп] уделил этому сегодня особое внимание. Хочу подтвердить, что Россия заинтересована в таком развитии событий и будет придерживаться именно такой позиции", - сказал российский лидер.

Он сообщил, что высказал Трампу обеспокоенность по поводу выхода США из ядерной сделки с Тегераном, благодаря которой Иран "стал самой проверяемой страной в мире под контролем МАГАТЭ". "Это обеспечивает исключительно мирный характер иранской ядерной программы, способствует укреплению режима нераспространения", - подчеркнул Путин.

Глава российского государства также рассказал, что призвал Трампа повлиять на Украину для реализации минских договоренностей. "При обсуждении внутриукраинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей. США могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу", - заявил Путин.

"Что касается "Северного потока - 2", господин президент [Трамп] высказывал озабоченности в связи с возможным исчезновением транзита [газа] через Украину. Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит", - сообщил глава российского государства. "Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде", - подчеркнул Путин.

Он также сообщил о достижении договоренности "о создании группы высокого уровня, которая объединила бы капитанов российского и американского бизнеса". "Предприниматели лучше знают, как выстраивать взаимовыгодную кооперацию. Пусть подумают, что можно сделать, и сделают свои предложения на этот счет", - сказал Путин.

Удовлетворение в связи с состоявшимися переговорами выразил и президент США, который назвал свой диалог с Путиным "глубоко продуктивным". "Дипломатия и совместная работа предпочтительнее конфликтов и враждебного отношения, продуктивный диалог хорош не только для США и для России, но и хорош для всего мира", - отметил Трамп.

Он высказался за продолжение взаимодействия между США и Россией в области политического урегулирования сирийского кризиса, отметив, что "сотрудничество между нашими двумя странами может спасти сотни тысяч жизней" в Сирии. "Наши вооруженные силы ладят. Они ладят, возможно, даже лучше, чем наши политические лидеры в течение долгих лет. Они координируют действия в Сирии и других местах", - сказал президент.

Трамп также выразил уверенность "в том, что Россия будет работать с США над денуклеаризацией Северной Кореи".

В то же время в свойственной ему бескомпромиссной манере американский лидер подчеркнул, что США намерены конкурировать с Россией за европейский рынок энергоносителей и выступают против строительства трубопровода "Северный поток - 2". "Мы будем конкурировать, когда дело дойдет до трубопровода. И я думаю, что мы будем конкурировать успешно", - отметил глава вашингтонской администрации, подчеркнув, что эта конкуренция будет происходить "самым решительным образом".

Тем не менее Трамп "пожелал удачи" вовлеченным в строительство газопровода сторонам. "Я обсудил [трубопровод] с [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель на довольно решительных тонах... Посмотрим, как это сработает", - сказал президент США. "Я не уверен, отвечает ли это решение [о строительстве трубопровода] всем интересам Германии или нет, но она его приняла", - добавил Трамп.

В ответ Путин заметил, что Москва и Вашингтон "могли бы конструктивно работать по регулированию международных рынков, потому что мы не заинтересованы как в чрезвычайном падении цен ниже низшего предела, поскольку от этого будут страдать наши производители, кстати говоря, в том числе и в Соединенных Штатах, имею в виду сланцевые нефть и газ", так и "в чрезмерно высоких ценах".

Говоря о состоянии российско-американских отношений, Трамп высказал мнение о том, что ответственность за их ухудшение несут обе стороны. "Я думаю, что США повели себя глупо, я думаю, что все повели себя глупо, нам нужно было давно установить этот диалог. На самом деле [это случилось] еще задолго до того момента, как я занял этот пост. Я чувствую, что обе стороны допустили ошибки", - сказал президент Соединенных Штатов.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, как именно он накануне саммита в Хельсинки охарактеризовал российского лидера, Трамп сказал: "Я назвал его соперником, соперником в хорошем смысле слова. И я считаю, что слово "соперник" в данном случае - это комплимент". Он также заявил, что условился с Путиным продолжить начатый диалог. "В интересах наших стран продолжить эти дискуссии, и мы договорились сделать это. Я уверен, что в будущем мы будем часто встречаться, и я рассчитываю, что мы сможем решить все проблемы, которые обсудили сегодня", - сказал Трамп.

Американские журналисты буквально атаковали Трампа вопросами о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США. Они настойчиво спрашивали и переспрашивали американского президента о его сговоре с Путиным, о том, почему Трамп верит словам российского лидера о невмешательстве Москвы, но не верит данным американских спецслужб. Звучали и вопросы о будто бы собранном российскими спецслужбами компромате на Трампа, который позволяет манипулировать действиями президента США.

В ответ тот заявил, что никакого сговора с Россией у его предвыборного штаба не было, а причиной своей победы на выборах назвал "блестящую избирательную кампанию". "Сговора не было. Я не знал президента [Путина]... Мы провели блестящую избирательную кампанию, и именно поэтому я стал президентом", - подчеркнул Трамп.

Он обвинил демократов в создании "всей этой концепции" вокруг сговора. По мнению Трампа, они начали выступать с такими обвинениями после проигрыша на выборах в 2016 году. Он также считает, что такого рода информация исходит от людей, которые не имели ничего общего с его штабом. Президент также указал, что, по мнению Федерального бюро расследований США, во время выборов "не было обмана".

По словам Трампа, он испытывает "огромное доверие" к разведывательным службам США, которые обвиняют Россию в попытках повлиять на американский избирательный процесс два года назад. "Но скажу вам, что президент Путин был сегодня чрезвычайно тверд и решителен в своем отрицании [какого бы то ни было вмешательства РФ в ход американских выборов]", - признал хозяин Белого дома.

Российский лидер тоже не остался в стороне от темы "вмешательства" в выборы. "Президент Трамп в очередной раз затронул тему так называемого российского вмешательства в избирательные процессы в Соединенных Штатах. Мне пришлось повторить то, что говорил уже неоднократно, в том числе на личных встречах с президентом, что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе в выборный процесс", - сказал Путин.

Он пояснил, что симпатии, которые возникли в российском обществе в адрес Трампа во время его предвыборной кампании на пост президента США в 2016 году, были вполне естественны, поскольку тот "в качестве кандидата говорил о необходимости восстановления российско-американских отношений". Обвинения в сговоре в ходе президентской кампании в США Путин назвал "полным бредом". "Мы не были знакомы. Президент [Трамп] только что об этом сказал", - напомнил российский лидер.

Путин со смехом отреагировал на вопрос о компромате на Трампа, которым якобы располагает российское руководство. "Что касается каких-то компроматов... Вот я слышал об этом - якобы мы собирали компромат на господина Трампа, когда он приезжал в Москву. Уважаемый коллега, когда господин Трамп приезжал в Москву, я даже не знал, что он там находится. Я с уважением отношусь к господину Трампу как к главе американского государства, но когда он приезжал в качестве бизнесмена, я даже не знал, что он находится в Москве", - пояснил российский президент.

В качестве примера он привел Петербургский международный экономический форум, куда в этом году приехало более 500 американских бизнесменов, причем самого высокого ранга. "Я даже по фамилии их не вспомню. И что вы думаете, мы по каждому из них организуем оперативную работу и собираем какой-то компромат?" - изумился Путин. "Большей ерунды трудно себе представить просто. Выбросьте, пожалуйста, эту шелуху из головы!" - обратился российский лидер к американским журналистам.

Продолжая тему, Путин отметил, что спецпрокурор Роберт Мюллер может воспользоваться российско-американским договором от 1999 года о взаимной помощи по уголовным делам, чтобы допросить 12 предполагаемых сотрудников военной разведки России, которым в пятницу власти США предъявили заочные обвинения в рамках расследования обстоятельств "вмешательства" в ход выборов 2016 года.

"Мы можем предложить, чтобы ваша соответствующая комиссия, которую возглавляет спецпрокурор Мюллер... Он может в рамках этого договора направить нам официальный запрос с целью провести допросы тех людей, которых он считает виновными в совершении каких-то правонарушений, - сказал российский президент. - Сотрудники нашей прокуратуры и следственных органов эти допросы могут провести и направить соответствующие материалы в США".

Он заявил, что Москва может сделать "еще один шаг навстречу". "Мы можем допустить официальных представителей США, в том числе этой комиссии, присутствовать на этих допросах", - отметил Путин.

Как подчеркнул российский лидер, в таком случае Москва будет ставить вопрос, "чтобы действия были взаимными", что, в частности, касается дела основателя британского фонда Hermitage Сapital Уильяма Браудера. "Мы тогда будем ожидать от американской стороны, чтобы они допросили тех официальных лиц, в том числе представителей спецслужб, в США, которых мы подозреваем в совершении противоправных действий на территории России, в присутствии наших следователей. Что я имею в виду? Известное дело фирмы Hermitage Сapital господина Браудера", - заявил Путин.

"По данным нашего следствия, группа лиц - деловые партнеры Браудера - незаконным образом заработала в России более $1,5 млрд, не заплатили налоги ни в России, ни в США, но деньги в США перевели, - отметил президент. - $400 млн направили на избирательную кампанию госпожи [Хиллари] Клинтон, это официальные данные, присутствующие в их отчетах. Это их дело, они, возможно, сделали это легально, но деньги получены нелегально".

Трамп высоко оценил предложение Путина о сотрудничестве в этой сфере. "Мне кажется, это невероятное предложение", - сказал американский лидер.

Под занавес пресс-конференции российский лидер воспользовался вопросом о том, на чьей стороне мяч в Сирии - российской или американской, и подарил президенту США официальный мяч ЧМ-2018.

"Что касается того, что мяч на нашей стороне по Сирии: вот господин президент только что говорил о том, что мы закончили и успешно провели чемпионат мира по футболу. Вот насчет мяча - [я хочу] господину президенту этот мяч передать. Теперь мяч на его стороне", - пошутил Путин, приняв из рук сотрудников своего протокола фирменный спортивный снаряд с символикой только что завершившегося чемпионата мира, и передал его своему визави.

Журналисты встретили аплодисментами этот подарок. Глава российского государства добавил, что его презент актуален, так как США будут проводить чемпионат мира 2026 года. Подержав мяч в руках, Трамп перекинул его сидевшей в первом ряду его супруге Меланье, чтобы та впоследствии передала мяч их сыну.

На самом деле эта церемония вручения мяча имеет глубоко символичный характер: он теперь и в прямом, и в фигуральном смысле на территории США, ведь дальнейшее развитие контактов между американским и российским лидерами и - в более широком смысле - развитие отношений между двумя странами будет зависеть именно от реакции американского политического класса на итоги переговоров в Хельсинки.

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