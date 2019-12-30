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Путин и Трамп провели телефонные переговоры
30 декабря 2019, 00:09 • 45 • Политика
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщает сайт Кремля.
«Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России», — отмечается в сообщении.
Также президенты обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Стороны условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.
Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.
В ноябре Путин признал вклад Соединенных Штатов и Трампа в борьбу с терроризмом в Сирии. При этом, по словам российского лидера, до прихода РФ в арабскую республику международная коалиция во главе с США в течение нескольких лет «топталась на месте».
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