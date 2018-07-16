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Путин и Трамп пожали руки во дворце Николая II

16 июля 2018, 21:24  •  135 • В России

- Стоп! Стоп! - сотрудник пресс-службы Трампа кричал как заяц, но было поздно. В дверях зала, где через несколько минут должна была начаться встреча президентов России и США, творилось настоящее смертоубийство. Американские журналисты лезли вперед, чтобы занять места получше, российские старались не уступать. В Президентском дворце Хельсинки, бывшем дворце российских императоров, очевидно, по заведенной еще со времен Николая II традиции открывалась только одна створка дверей. В общем, когда казалось, что трагедии не избежать, этот сотрудник пресс-службы каким-то невообразимым прыжком рестлера в толпу остановил движение, его российские коллеги успели оторвать вторую створку двери и журналистские массы хлынули внутрь.

В двух километрах от дворца в пресс-центре «Финляндия» полторы тысячи журналистов со всего мира следили за этим по трансляции, а в саму комнату попали лишь три десятка, но этого с лихвой хватило, чтобы перенести сюда общий небывалый ажиотах.

Владимир Путин прилетел в Хельсинки в 13:00, когда разговор по графику уже должен был начатьсяФото: REUTERS

Несколько минут ожидания уже непосредственно возле ковра (тоже, видимо, времен царя Николая), расстеленного перед флагами двух держав, ушли на обсуждение — кто же все-таки опоздал? Владимир Путин прилетел в Хельсинки в 13:00, когда разговор по графику уже должен был начаться, но во дворец он все равно приехал на 20 минут раньше Трампа, который прилетел в Финляндию еще накануне. В общем, ситуация получалась такая же запутанная, как и российско-американские отношений.

О чем договорились Путин и Трамп?.Пресс-конференция после встречи лидеров

Путин и Трамп вошли в зал и без рукопожатия уселись на кресла. Объяснялось это тем, что лидеры уже приветствовали друг друга.

- Мне очень приятно встретиться с вами здесь, на гостеприимной земле Финляндии, в Хельсинки, - начал первым Путин. - У нас продолжаются постоянные контакты: предыдущие месяцы мы и по телефону говорили, и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Конечно, настало время обстоятельно поговорить по нашим двусторонним отношениям и по различным болевым точкам в мире – их достаточно много для того, чтобы мы обратили на них внимание.

Трамп был куда более многословен.

- В первую очередь, господин президент, я хочу поздравить вас — действительно великолепный чемпионат мира по футболу, - начал он с поздравлений, зачем-то решив заодно взять на себя просветительскую миссию и добавив. - В США эта игра называется «соккер».

Весенний призыв-2018: В армию отправились 128 тысяч новобранцев

Путин и Трамп вошли в зал и без рукопожатия уселись на креслаФото: REUTERS

Он даже признался, что сам смотрел финальный матч.

- У наших стран есть огромная возможность, чтобы наладить наши взаимоотношения, - перешел к практике президент США. - Я думаю, что есть возможность, чтобы отношения между нашими странами стали чрезвычайно хорошими. Я и во время своей кампании говорил, что ладить с Россией это хорошо, а не плохо. Мы будем говорить о наших ядерных потенциалах. Мы две великих ядерных державы, которые держат более 90 процентов всех ядерных арсеналов и это не очень хорошая вещь. И с этим нужно что-то делать, чтобы улучшить положение по этому вопросу.

Был Илья Муромец, а стал — Черниговец

Американского журналиста вывели за табличку с вопросом о запрете ядерного оружияФото: Дмитрий СМИРНОВ

Тут, наконец, и состоялось то рукопожатие, которого все ждали. Трамп протянул Путину руку, президент России ее пожал, счастливые фотографы защелкали затворами, всех попросили на выход. Исторический саммит двух мировых держав начался.

Переговоры в узком составе продолжались 2 часа 10 минут, хотя первоначально по протоколу на встречу тет-а-тет отводилось 1,5 часа.

Трамп и Путин за рабочим обедом.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ИТОГАМ ПЕРЕГОВОРОВ

Путин: трудности в отношениях с США не имеют объективных причин

"Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период, однако эти трудности, сложившаяся напряженная атмосфера не имеют объективных причин", — сказал Путин на итоговой пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что холодная война давно закончилась (подробности)

Путин заявил, что Россия и США должны взять лидерство в установлении мира в Сирии

Президент РФ отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы при урегулировании сирийской проблемы были учтены интересы Израиля (подробности)

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