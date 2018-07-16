Путин и Трамп попробуют приступить к "разбору завалов" в отношениях РФ - США

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МОСКВА/ВАШИНГТОН/ХЕЛЬСИНКИ, 16 июля. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут в понедельник в Хельсинки первую полномасштабную встречу вне многосторонних саммитов. Согласно заявлениям обеих сторон, никто не ждет чудес по итогам переговоров, но и в России, и в США признают необходимость начать восстановление отношений двух стран.

Трамп прибыл в Хельсинки в воскресенье. Путин прилетит в понедельник после полудня. Планируется, что Путин и Трамп приедут в президентский дворец в центре Хельсинки в 13:00 по местному времени (совпадает с московским), выйдут к фотографам, а в 13:15 начнут переговоры.

"Сколько времени президенты отведут на общение, мы не знаем. Никаких лимитов нет с нашей стороны", - сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, уточнив, что начнется встреча с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков. Затем состоятся российско-американские переговоры в формате рабочего завтрака с участием членов делегаций, а об итогах саммита журналистам расскажут сами лидеры на пресс-конференции.

Президенты не планируют принимать итоговых документов на встрече. "Решено не договариваться о тексте совместного заявления и предоставить возможность президентам самим решить, будет ли совместный документ или они ограничатся подведением итогов на пресс-конференции", - сказал Ушаков.

"Что бы мы ни говорили, но все-таки сам факт первой полномасштабной встречи президентов очень важен, он важен и для выстраивания дальнейшей соответствующей "химии" в отношениях между президентами", - сказал он. "Поэтому и американцы, и мы очень большое внимание уделяем именно двустороннему контакту, в ходе которого президенты могут в спокойном режиме затронуть любые темы, которые они захотят обсудить", - добавил помощник Путина.

По словам Ушакова, Москва рассчитывает, что саммит задаст тон работе по восстановлению двусторонних отношений. "Цель предстоящей встречи, как мы ее видим, - приступить, наконец, к выправлению негативной ситуации в российско-американских отношениях, принять конкретные шаги по их оздоровлению, по восстановлению более-менее приемлемого уровня доверия, попытаться наметить шаги, которые позволили бы возвратиться к взаимовыгодному сотрудничеству по вопросам, представляющим взаимный интерес", - сказал помощник президента, добавив, что "сфер, где интересы наших стран близки или совпадают, очень много".

"Очень важно, если американцы к этому готовы, начать разбирать завалы [в двусторонних отношениях]", - сказал Ушаков. По его словам, если встреча в Хельсинки будет этому способствовать и будут какие-то сигналы такого плана, "то это уже будет важнейшим результатом этого саммита". Ушаков отметил, что в российской делегации "готовы рассмотреть буквально все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня".

В частности, Россия считает необходимым развивать экономическое сотрудничество с США, которое могло бы стать "страховочной сеткой" для двусторонних отношений в целом. "У нас есть некоторые конкретные предложения в этой связи, и о них наш президент расскажет Трампу в ходе разговора", - сказал Ушаков.

Поставит Путин и вопрос о проекте поставок российского раза в Европу "Северный поток - 2". "Об этом пойдет речь, и мы изложим аргументацию, и, как нам представляется, вопрос идет об экономической конкуренции; места для поставок энергоресурсов в Европу хватит для всех, поэтому нам американская позиция представляется неконструктивной и противоречащей основным правилам международной торговли и экономическим отношениям вообще", - сказал помощник Путина.

К числу "завалов" в Кремле относят и обвинения со стороны США в адрес России во вмешательстве в выборы президента 2016 года. "Нас, конечно, беспокоит "накачанная" в ненужном ключе атмосфера, и, как нам кажется, нельзя бесконечно позволять противникам улучшения отношений США с Россией спекулировать на этой вредной и, главное, искусственно поддерживаемой теме", - заключил Ушаков.

Одной из основных международных тем переговоров президентов, по мнению Ушакова, станет ситуация в Сирии. По его словам, на повестке дня стоят "политическая нормализация, запуск конституционного процесса" в этой стране. Также, по мнению российской стороны, "и США, и Россия могли бы вместе посодействовать преодолению гуманитарного кризиса и восстановлению сирийской экономики, помочь возвращению сирийских беженцев".

В повестке дня также - обсуждение вопросов, касающихся КНДР, иранской ядерной программы. Кроме того, "особое внимание будет уделено внутриукраинскому кризису".

Как ожидается, затронут лидеры и темы стратегической стабильности, проблематику Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в том числе в контексте размещения Соединенными Штатами на базе ПРО в Румынии пусковых установок.

По словам Ушакова, Путин и Трамп могут договориться о графике дальнейших контактов. "Мы, со своей стороны, готовы контакты продолжить, в частности, для этого есть хорошие возможности, есть международные площадки", - сказал Ушаков, упомянув в том числе предстоящий саммит Группы двадцати в Аргентине и Восточноазиатский саммит.

В любом случае, по его словам, это будет уже после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США - "до этого вряд ли будут контакты".

"Я думаю, что президенты смогут договориться о продолжении своих контактов и встреч. А там, чем черт не шутит, может быть зайдет разговор и о конкретных визитах в Москву или Вашингтон, посмотрим", - заявил он.

Президент США Дональд Трамп уточнил, что не возлагает больших надежд на саммит в Хельсинки, хотя в принципе и не исключает достижения на нем "определенных чрезвычайно исключительных" результатов. "Я не еду [в столицу Финляндии] с большими ожиданиями, но мы можем добиться каких-то весьма поразительных вещей", - сказал Трамп в пятницу.

При этом он подчеркнул, что отношения Москвы и Вашингтона можно нормализовать и при условии сохранения Крыма в составе России. "Да, я так думаю", - заявил президент.

"Если мы сможем выработать отношения, которые хороши для России, хороши для нас [США], хороши для всех, то это было бы замечательно!" - отметил президент США.

В связи с этим он посетовал на антироссийскую направленность действий представителей многих политических кругов Соединенных Штатов.

"У нас есть политическая проблема, у нас в США сохраняется эта глупость. Чистая глупость. Однако она очень осложняет какие-либо действия на российском направлении. Что бы ты ни делал, всегда в ответ звучит: "А, Россия... Он любит Россию", - пожаловался Трамп.

Его оценку разделяет посол США в России Джон Хантсман. "Президент пришел к выводу о том, что теперь пришло время для прямого контакта между ним и президентом Путиным, что это отвечает интересам Соединенных Штатов, интересам России, интересам мира и безопасности на всей планете", - заявил он.

"Это действительно первая благоприятная возможность сесть за стол переговоров и начать чрезвычайно важный диалог, очень схожий с тем, который имел место между президентом [Рональдом] Рейганом и Михаилом Горбачевым или Маргарет Тэтчер и Михаилом Горбачевым", - убежден дипломат.

"Мы должны через диалог понять, каковы наши ожидания по поводу решения ключевых проблем в наших двусторонних отношениях", - сказал посол.

По его мнению, сам факт проведения саммита - "это само по себе достижение".

"Только представьте себе, к чему способно привести снижение напряженности в случае с США и Россией, Европой и Россией! <...> Так что я бы совсем не стал недооценивать важность первого саммита и обсуждения вопросов, которые имеют самое большое значение", - добавил дипломат.

Трамп выразил надежду на достижение в Хельсинки договоренностей в сфере ядерного нераспространения. Как напомнил политик, и Россия, и США модернизируют свои стратегические ядерные арсеналы, вкладывая в это колоссальные финансовые средства. Президент США фактически подверг критике такие программы обеих стран.

"Это очень-очень плохая политика, [но] у нас нет выбора", - сказал он. "Мне кажется, было бы огромным достижением, если бы мы могли добиться чего-то по ядерному нераспространению", - подчеркнул Трамп.

В связи с этим он уточнил, что считает распространение ядерного оружия главной международной проблемой и выступает за сокращение его арсеналов. "Для меня это крупнейшая проблема в мире - ядерные вооружения. <...> Так что мы можем сделать что-то, дабы существенно сократить их [количество ядерных боезарядов], имею в виду, в идеале - вообще избавиться от них; наверное, это мечта", - заявил Трамп.

Саммит пройдет на фоне жесточайших мер безопасности, которые традиционно сопровождают встречи подобного уровня. В особой зоне оказался на время мероприятия президентский дворец.

Начиная с воскресенья в городе введены изменения в движении общественного транспорта. В понедельник с 11:20 по местному времени (совпадает с московским) будет остановлено движение трамваев и автобусов около дворца, в районах поблизости будут введены обширные зоны, где запретят парковку, - об этом автомобилистов предупреждают соответствующие объявления, появившиеся на улицах города несколько дней назад.

Ограничено в понедельник будет и движение водного транспорта. В Южном порту, на который выходит президентский дворец, нельзя будет находиться частным яхтам, не будут ходить обычно причаливающие здесь водные трамваи и экскурсионные паромы. Уже с воскресенья частично закрыто воздушное пространство над Хельсинки и вблизи аэропорта Хельсинки-Вантаа.

В кольцо безопасности взят и отель Hilton Kalastajantorppa на берегу Финского залива, в 15 минутах езды от центра столицы, где остановился Трамп. Как убедился корреспондент ТАСС, все улицы вокруг гостиницы заблокированы, причем иногда с применением армейских грузовиков. На единственной оставшейся дороге к отелю с двух сторон установлены рамки металлоискателей и сканеры для просвечивания личных вещей. Канализационные люки на прилегающих улицах заварены.

В связи с саммитом на четверо суток (с пятницы по вторник) введен контроль на границах Финляндии со странами ЕС. Мера принята, чтобы не пропустить в страну людей, которые могут угрожать безопасности или общественному порядку в связи с визитом президентов.

При этом, как показалось корреспонденту ТАСС, самих жителей Хельсинки перспектива того, что жизнь города столь сильно изменится на несколько дней, не сильно тревожит. По крайней мере, такой вывод можно сделать на основании общения с несколькими прохожими или коллегами, живущими в Финляндии. Большинство собеседников ТАСС указывали на то, что все эти ограничения - временные, а для города подобный саммит - отличная возможность заявить о себе как о площадке, способной организовывать международные встречи самого высокого уровня.

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