Путин и Трамп поговорили в третий раз за три дня

За весь 2019 год Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону три раза. За последние три дня они созвонились столько же раз. Да еще и втянули в беседу короля Саудовской Аравии.

Как и день назад, президенты России и США и монарх Саудовской Аравии обсуждали ситуацию на нефтяных рынках. Но если тогда они говорили о только готовившейся сделке ОПЕК+ по ограничению добычи нефти в мире, то теперь уже им предстояло фактически заверить свершившееся.

Как сообщает сайт Кремля, "лидерами была поддержана достигнутая в рамках «ОПЕК-плюс» договорённость о поэтапном добровольном ограничении объёма добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков. Эта договорённость вступает в силу".

После того, как король Сальман повесил трубку, Путин и Трамп продолжили беседу, обсудив уже не только нефть, но и двусторонние отношения. И что еще более важно - "были рассмотрены также актуальные вопросы обеспечения стратегической безопасности". То есть, скорее всего, речь шла о продлении договора СНВ-3.

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа и американских христиан с отмечаемым ими в это воскресенье праздником Пасхи.