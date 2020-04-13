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Путин и Трамп поговорили в третий раз за три дня

13 апреля 2020, 00:00  •  81 • В России

За весь 2019 год Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону три раза. За последние три дня они созвонились столько же раз. Да еще и втянули в беседу короля Саудовской Аравии.

Как и день назад, президенты России и США и монарх Саудовской Аравии обсуждали ситуацию на нефтяных рынках. Но если тогда они говорили о только готовившейся сделке ОПЕК+ по ограничению добычи нефти в мире, то теперь уже им предстояло фактически заверить свершившееся.

Как сообщает сайт Кремля, "лидерами была поддержана достигнутая в рамках «ОПЕК-плюс» договорённость о поэтапном добровольном ограничении объёма добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков. Эта договорённость вступает в силу".

После того, как король Сальман повесил трубку, Путин и Трамп продолжили беседу, обсудив уже не только нефть, но и двусторонние отношения. И что еще более важно - "были рассмотрены также актуальные вопросы обеспечения стратегической безопасности". То есть, скорее всего, речь шла о продлении договора СНВ-3.

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа и американских христиан с отмечаемым ими в это воскресенье праздником Пасхи.

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