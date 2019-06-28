Путин и Трамп подтвердили приверженность Минским соглашениям - Лавров

Конфликт в Донбассе и его мирное урегулирование стали одним из вопросов, которые ранее во время саммита G20 в Осаке обсудили президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

По итогам прошедшей встречи глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что и тот, и другой лидер подтвердили свою приверженность Минским соглашениям.