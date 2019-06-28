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Путин и Трамп подтвердили приверженность Минским соглашениям - Лавров

28 июня 2019, 17:24  •  44 • Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке на G20 отметил, что оба лидера подтвердили свою приверженность Минским соглашениям.
Конфликт в Донбассе и его мирное урегулирование стали одним из вопросов, которые ранее во время саммита G20 в Осаке обсудили президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.
По итогам прошедшей встречи глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что и тот, и другой лидер подтвердили свою приверженность Минским соглашениям.

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