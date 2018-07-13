Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Просто рекламный ролик»: смогут ли Франция и Германия создать истребитель шесто...
Кремль раскрыл формат встречи Путина и Трампа
Власти Украины рассматривают повышение цен на газ, чтобы не допустить дефолта
Если бы да кабы! Как в Крыму ответили на заявление Трампа о том, что полуостров ...
Главная / В России

Путин и Трамп одолжат для беседы дворец президента Финляндии

13 июля 2018, 21:54  •  57 • В России

Для освещения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки аккредитовалось почти полторы тысячи журналистов - примерно столько же каждый год собирается в огромном зале на Большой пресс-конференции президента России. Пока финские власти стараются не ударить в грязь лицом, выпускают к саммиту специальный сорт пива и устанавливают в пресс-центре сауну, сами участники согласовывают программу встречи.

О чем уже удалось договориться, журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

Встреча Путина и Трампа назначена на 13:00 в Президентском дворце Хельсинки и начнется с беседы наедине, на чем настаивал лично американский лидер. В зале в этот момент будут присутствовать только переводчики. Затем переговоры перейду в формат рабочего завтрака, куда будут допущены некоторые члены делегаций. Причем сами делегации совсем невелики - министры иностранных дел и помощники по международной политике. Завершится все совместной пресс-конференцией Путина и Трампа, и это тоже исторический момент - такого в новейшей истории двух стран не бывало никогда. И вообще это будет первая первая полномасштабная встреча президентов России и США со времен рандеву Дмитрия Медведева и Барака Обамы.

Путин и Трамп одолжат для беседы дворец президента ФинляндииФото: Алексей ВАРЕНОВ

- Центральной темой, разумеется, будет состояние и перспективы развития российско-американских отношений, - рассказал Ушаков. - Всем очевидно, что в последнее время взаимоотношения в кризисном состоянии, но как нам представляется, для этого нет объективных причин. Эпоха острого идеологического противостояния России и Америки ушла в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась, все сталкиваются с угрозами во многом схожего характера. Мы должны совместно противодействовать этим общим сложным вызовам.

Поэтому российская сторона видит целью встречи — начать выправлять негативную ситуацию в международных делах. Нужно принять конкретные шаги по их оздоровлению и восстановлению приемлемого уровня доверия. Среди конкретных сфер - поддержание международной безопасности, разоружение, борьба с терроризмом, совместная работа по урегулированию региональных конфликтов. Разумеется, одним из центральных пунктов повестки станет сирийский кризис, причем он будет обсуждаться и в контексте присутствия на территории Сирии Ирана.

- Решение задачи установления в этой стране мира и согласия может стать наглядным положительным примером работы наших стран по разрешению кризисов, - подчеркнул Ушаков. - И США, и Россия могли бы вместе содействовать преодолению гуманитарного кризиса и восстановлению сирийской экономики. Это хорошая тема для возможной совместной инициативы.

Если бы да кабы! Как в Крыму ответили на заявление Трампа о том, что полуостров не стал бы частью России, будь он президентом в 2014 году

Кроме этого разговор пойдет и о ядерном оружии Северной Кореи, и о кризисе на Украине. В экономике одной из ключевых тем станет "Северный поток-2" и попытки США противостоять его строительству.

- Вопрос идет о свободе экономической конкуренции, места для поставок энергоресурсов в Европу хватит для всех, - обозначил российскую позицию Ушаков. - Нам представляется, что американская позиция неконструктивна и противоречит правилам торговли.

Дональд Трамп, вылетая из Вашингтона, заявил, что везет Владимиру Путину подарок, но и президент России приедет не с пустыми руками.

- У нас есть протокольный резерв различных подарков, можно подобрать что-то в зависимости от ситуации, - подтвердил Юрий Ушаков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
57
Источник
Похожие новости
12 июля 2018, 16:39
Игорь Шишкин: Не Тимошенко решать вопросы Крыма и Донбасса
13 июля 2018, 18:39
"Мы с тобой, баба Рая!": ростовчане сбросились на пенсию 95-летней беженке из Донбасса
13 июля 2018, 02:24
Деньги, секс и шпионаж: Как Карина Цуркан собирала госсекреты России и миллионы долларов

13 июля 2018, 00:39
«Давно не было такого успеха»: сборная России завоевала пять золотых медалей на Международной математической олимпиаде
13 июля 2018, 21:54
Если бы да кабы! Как в Крыму ответили на заявление Трампа о том, что полуостров не стал бы частью России, будь он президентом в 2014 году
13 июля 2018, 21:54
Путин и Трамп одолжат для беседы дворец президента Финляндии
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
07 июля 2018, 11:39
В Сирию заслали новых российских наемников
12 июля 2018, 15:09
Раскол в "ЕР" и паника в регионах
08 июля 2018, 00:39
Украинский посол разгневан соблазнительной статьёй о Ялте в Die Presse
12 июля 2018, 20:24
Испугался Якова Кедми! Польский эксперт сбежал из студии! Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
09 июля 2018, 20:40
Леонид Ивашов. Русские военные не пляшут под еврейскую дудку
07 июля 2018, 16:24
В Киеве разгорается истерика по поводу «потери» Азовского моря
08 июля 2018, 13:39
«Америка в курсе, что Россия бомбит Иорданию»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.