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Путин и Трамп обсудят на G20 пути вывода из тупика отношений России и США – помощник президента

28 ноября 2018, 20:24  •  78 • Политика
В ходе встречи на саммите G20, который пройдет в Аргентине, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудят двустороннюю проблематику отношений, в том числе пути выхода государств из тупика и поиск путей к их нормализации. Об этом рассказал представителям СМИ помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, характер и продолжительность предстоящего разговора между Путиным и Трампом будет зависеть лишь от них самих.
На встречи будет обсуждаться вопрос о том, что можно предпринять с двух сторон, чтобы вывести отношения США и РФ из создавшегося тупика и начать поиск путей нормализации двусторонних отношений, подчеркнул Ушаков.
Напомним, на G20 президент России проведет встречи с главой Франции Макроном, канцлером ФРГ Меркель, президентом США Трампом, премьером Японии Абэ и саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.

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