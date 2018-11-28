Путин и Трамп обсудят на G20 пути вывода из тупика отношений России и США – помощник президента

В ходе встречи на саммите G20, который пройдет в Аргентине, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудят двустороннюю проблематику отношений, в том числе пути выхода государств из тупика и поиск путей к их нормализации. Об этом рассказал представителям СМИ помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, характер и продолжительность предстоящего разговора между Путиным и Трампом будет зависеть лишь от них самих.

На встречи будет обсуждаться вопрос о том, что можно предпринять с двух сторон, чтобы вывести отношения США и РФ из создавшегося тупика и начать поиск путей нормализации двусторонних отношений, подчеркнул Ушаков.

Напомним, на G20 президент России проведет встречи с главой Франции Макроном, канцлером ФРГ Меркель, президентом США Трампом, премьером Японии Абэ и саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.