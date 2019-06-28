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Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину
28 июня 2019, 10:39 • 101 • Украина
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в ходе встречи на полях G20 ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине. Об этом говорится в сообщении Белого дома.
© Reuters
«Только что завершились переговоры президента Трампа с президентом Путиным. Они оба согласились с тем, что улучшение отношений — в интересах обеих стран и всего мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине», — отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что встреча Путина и Трампа продлилась около 1,5 часа.
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