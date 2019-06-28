Путин и Трамп обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в ходе встречи на полях G20 ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Только что завершились переговоры президента Трампа с президентом Путиным. Они оба согласились с тем, что улучшение отношений — в интересах обеих стран и всего мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Трампа продлилась около 1,5 часа.