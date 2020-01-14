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Путин и Трамп не встретятся в Давосе: Президент США подтвердил участие в форуме, а от России едут Орешкин и Козак

14 января 2020, 23:39  •  77 • Политика
Президент США Дональд Трамп примет участие в 50-м ежегодном экономическом форуме в Давосе. Россию на мероприятии представят вице-премьер Дмитрий Козак и министр экономического развития Максим Орешкин.
Президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин не встретятся на 50-м ежегодном экономическом форуме в Давосе. Россию на мероприятии будут представлять вице-премьер Дмитрий Козак и министр экономического развития Максим Орешкин.
В 2020 году в Швейцарии состоится юбилейный 50-й экономический форум в Давосе. Его организаторы во вторник, 14 января, подтвердили участие в нём президента США. Ранее было объявлено, что президент России в этом году пропустит форум, отправив вместо себя вице-премьера и главу Минэкономразвития.
"Президент США Дональд Трамп примет участие в 50-м ежегодном экономическом форуме в Давосе", - гласит заявление организаторов форума.
"Вице-премьер Дмитрий Козак и министр экономического развития Максим Орешкин", - назвал источник ТАСС в правительстве России состав российской делегации на форуме.
Давосский форум - ежегодная встреча представителей мировой политической и деловой элиты. Мероприятие проводится с 1980 года. В этом году форум пройдёт с 21 по 24 января.

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