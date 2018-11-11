Путин и Трамп на рабочем ланче в Париже: прямая видеотрансляция

Прямая трансляция рабочего ланча в Париже с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, организованного для гостей памятных мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой Мировой войны.

Прямая трансляция с 15:00 по московскому времени.

В рамках визита в столицу Франции российский лидер и его американский коллега получат возможность обсудить организацию полноформатных переговоров, которые, как ожидается, пройдут на предстоящем саммите «Большой двадцатки» в Аргентине.