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Путин и Трамп на рабочем ланче в Париже: прямая видеотрансляция

11 ноября 2018, 13:54  •  222 • В России

Прямая трансляция рабочего ланча в Париже с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, организованного для гостей памятных мероприятий по случаю 100-летия окончания Первой Мировой войны.

Прямая трансляция с 15:00 по московскому времени.

В рамках визита в столицу Франции российский лидер и его американский коллега получат возможность обсудить организацию полноформатных переговоров, которые, как ожидается, пройдут на предстоящем саммите «Большой двадцатки» в Аргентине.

Президентский ланч в Париже: встреча Путина и Трампа.

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