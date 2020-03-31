Путин и Трамп договорились: Россия и США продолжат консультации по нефтяным рынкам

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры по поводу ситуации на нефтяных рынках. Лидеры договорились о продолжении консультаций министерств энергетики России и США по состоянию рынка нефти.

Переговоры состоялись по инициативе американской стороны. На фоне эпидемии коронавируса и падения цен на чёрное золото экономика США несёт ощутимые убытки, а американские нефтяники рискуют и вовсе разориться, так как им нечем будет отдавать набранные кредиты.

Напомним, ранее стало известно, что представители нефтяной отрасли штата Техас хотят провести переговоры с властями России, чтобы стабилизовать ситуацию на мировом рынке. Об этом сообщил Nation News со ссылкой на члена комиссии правительства Техаса по регулированию нефтегазового сектора Райана Синтона.