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Путин и Трамп договорились: Россия и США продолжат консультации по нефтяным рынкам
31 марта 2020, 00:35 • 92 • Политика
Президенты России и США обсудили по телефону состояние рынка нефти и договорились продолжить консультации на уровне энергетических ведомств.
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры по поводу ситуации на нефтяных рынках. Лидеры договорились о продолжении консультаций министерств энергетики России и США по состоянию рынка нефти.
Переговоры состоялись по инициативе американской стороны. На фоне эпидемии коронавируса и падения цен на чёрное золото экономика США несёт ощутимые убытки, а американские нефтяники рискуют и вовсе разориться, так как им нечем будет отдавать набранные кредиты.
Напомним, ранее стало известно, что представители нефтяной отрасли штата Техас хотят провести переговоры с властями России, чтобы стабилизовать ситуацию на мировом рынке. Об этом сообщил Nation News со ссылкой на члена комиссии правительства Техаса по регулированию нефтегазового сектора Райана Синтона.
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